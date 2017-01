César Farías: “El Gran Zulia seguirá siendo competitivo”

El Zulia Fútbol Club, representado por su presidente César Farías, ofreció una rueda de prensa este viernes, en sus rebosadas instalaciones ubicadas en “La Victoria”, para así dar los primeros detalles de lo que será la venidera temporada 2017 para el cuadro regional, flamante campeón de la Copa Venezuela y del Torneo Clausura 2016.

La máxima autoridad de la institución negriazul, acompañado de su vicepresidente Ejecutivo, Manuel De Oliveira, y su director deportivo, Lino Alonso, se reunió con los medios de la región para brindar las principales novedades de la escuadra zuliana para la cercana temporada 2017 y renovar las esperanzas de toda la fanaticada de la organización más importante del fútbol zuliano.

A continuación, las declaraciones más resaltantes de César Farías, por orden de los temas tocados en la conferencia de prensa:

Ya no es El Nuevo Zulia, ahora es El Gran Zulia

“Estamos acá para renovar el voto de fe y para seguir alcanzando nuestros objetivos. Emprendemos un año cargado de retos en el cual debemos estar a la altura de los mismos. Es un buen comienzo y queremos que se convierta en algo de muy largo aliento. Quiero agradecerle a la mejor fanaticada del país, que ha demostrado con creces su apoyo”. “Hemos podido acertar en la gente que maneja el club. Domingo Cirigliano (vicepresidente de la Junta Directiva) ha estado en cuerpo y alma con Manuel De Oliveira (vicepresidente ejecutivo), Francisco Hernández (gerente deportivo), y toda la gente de confianza que tenemos acá, siempre vinculados por el beneficio social de esta institución. Vamos por muchísimo más y seguramente vendrán victorias, derrotas, pero al siguiente día nos levantaremos para seguir batallando para conseguir competencias internacionales y protagonismo en el fútbol local”.

“La gente que está vinculada a esto tiene un gran sentido de pertenencia. Estamos de frente en este proyecto y hoy estamos presentando uno de los mejores equipos venezolanos a la Copa Libertadores. Esto es un compromiso magno. Queremos seguir siendo competitivos, que la gente siga sintiéndose identificada con estos colores y con esta camiseta”.

Plantilla de nivel extraordinario

“Aseguramos que Juan Arango se iba a vestir con la camiseta negriazul si el equipo clasificaba a la Copa Libertadores y lo hará. Estará acompañado por Yohandry Orozco y estamos trabajando por varios fichajes más. Esperamos por un jugador africano que jugó en la selección de Costa de Marfil, también esperando por ese cuarto cupo de extranjeros para que venga. Vendrá Renny Vega y alguna noticia más les vamos a tener”.

“Hemos tomado la decisión para que Daniel Farías sea el director técnico de Zulia FC. Él se merece un respeto porque ha dirigido Sudamericana, Libertadores, ha ganado campeonatos y ha chupado todo el entorno nuestro de entrenadores. Tiene su personalidad propia y su nombre propio. Tomamos esa decisión conjuntamente con César Marcano. Él es de la familia y seguirá con nosotros”.

“Cuando tomamos la decisión y el riesgo de colocar entrenadores en el club, muchos creyeron que se estaba bajando el listón, pero se pudo salir adelante de una manera maravillosa. También pensaron que había que cambiar varios jugadores, pero seguimos creyendo en ellos. Tuvimos la paciencia necesaria en los momentos difíciles”.

“En el estado Zulia hay una cantidad impresionante de talento que es inagotable y ahora cada vez hay más zulianos en más equipos. En nuestras categorías inferiores habrán jugadores que estarán en la elite del fútbol y son la esperanza de muchos niños que también pertenecen a nuestras categorías formativas”.

El Sueño Zulia FC

“Seguimos dando pasos hacia adelante y tampoco nos desesperamos, porque continuamos con paciencia. Por más que pasemos este momento que vivimos hoy (en el país), estoy seguro que levantará. Mi intuición me lo dice. Zulia FC seguirá enfocado en que se jugará una final de Libertadores, y hasta se ganará, pero esto es con trabajo y dedicación. Seguimos trabajando para el Sueño Zulia FC”.

“Hoy hemos anunciado a los jugadores, pero también hay que presentarlos. Queremos darlos a conocer a los niños, que los conozcan. El equipo estará de pretemporada en Buenos Aires, Argentina, que tiene muchos clubes y por eso elegimos esa ciudad. Ya tenemos todo listo para hacer partidos amistosos en esa ciudad. Estamos haciendo las cosas correctamente para volver a alcanzar un cupo internacional y queremos que esto se repita cada año”.

“Seguimos juntos, unidos y apoyándonos entre todos, alcanzaremos una nueva clasificación. Queremos que el club pueda continuar, que tenga un estadio propio. No queremos ser uno más, no queremos sólo dejar dos copas allí, queremos más. Esto no es de nosotros nada más, esto es de todo el estado Zulia. Cuando pase de nuevo por acá, quisiera conseguir positivismo, no sólo en resultados sino en proyectos que tenemos”.

Boletín de Prensa