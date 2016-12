Cencoex le niega divisas al jugador Francisco Soteldo para trasplante de médula

“Yo no estoy pidiendo que me regalen las divisas, sólo que me las aprueben. Yo las voy a pagar”, exclamó el atleta de voleibol desde Italia, lugar donde espera conseguir una opción de vida.

El jugador de voleibol, Francisco Soteldo, se encuentra en Italia esperando que la Comisión Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) rectifique y apruebe las divisas para poder realizarse un trasplante de médula. Desde hace 25 días se encuentra en Milán, no ha podido recibir tratamiento y está angustiado porque asegura que “no tengo tiempo, necesito resolver porque me puedo complicar”.

A finales del mes de febrero, Soteldo recibió una de las peores noticias de su vida: le diagnosticaron leucemia linfoide tipo aguda. Desde ese momento comenzó su lucha. “Empecé hacer tratamiento de quimioterapia y gracias a Dios tuvimos buenos resultados en poco tiempo. El doctor nos dio la posibilidad de hacer el trasplante de médula en una clínica en Milán”, contó.

El atleta recibió apoyo del Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Deportes mientras se encontraba en el país, de hecho, ellos mismo le dieron la opción de hacerse el trasplante fuera del país. “Nos dijeron que no habría problema por las divisas. Después de eso, nosotros tomamos esto como una opción”, informó.

Francisco, luego de culminar su octava quimioterapia, procedió a realizar una solicitud de divisas a Cencoex con su informe médico. “Nosotros llamamos y nos dijeron que no habría ningún problema por el tiempo, ya que eso se aprobaba rápido”, prosiguió.

En el mes de noviembre emprendió un viaje a la ciudad de Milán en búsqueda de una solución a su problema. Todo estaba muy bien hasta que revisó la página del ente y se dio cuenta de que le habían negado las divisas. “Mi estatus es negado, hicimos una reconsideración y aún nada”, soltó Soteldo con voz de angustia.

Al llegar se realizó los exámenes previos al trasplante; sin embargo, por falta de dinero no ha podido seguir con el proceso. “Tengo una deuda en la clínica de 10.000 euros y no tengo cómo pagarla. No vinimos con muchos recursos económicos y nos estamos quedando cortos”, destacó.

Actualmente está hospedado en la casa de unas personas que conocieron en Italia y le tendieron la mano. Su hermana lo acompaña, ya que ella será su donante.

“Necesito comunicarme con alguien que me ayude a resolver el problema. Yo no estoy pidiendo que me regalen divisas, sólo que me las aprueben. Yo las voy a pagar”, finalizó el muchacho que espera solucionar todo y emprender el camino a una nueva vida.

Vía: Contrapunto