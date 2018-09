Revelan la principal causa de muerte de personas en todo el mundo

Un reputado matemático de 89 años asegura haber resuelto; uno de los ‘7 problemas del milenio’. El británico Michael Francis Atiyah dio una respuesta a la hipótesis de Riemann; un enigma matemático relacionado con la distribución de los números primos; que ha permanecido sin respuesta casi 160 años.

El reputado matemático británico Michael Francis Atiyah; dio a conocer una posible respuesta a la hipótesis de Riemann; uno de los mayores enigmas matemáticos; que ha permanecido sin respuesta durante casi 160 años.

Atiyah, de 89 años y ya jubilado, presentó su trabajo este lunes; durante una charla en el Congreso de Matemáticas Laureate Forum de Heidelberg (Alemania). Su presentación, de casi una hora; fue seguida con gran entusiasmo por las redes sociales; y despertó gran interés entre la comunidad científica.

Basándose en la obra de dos de los principales matemáticos del siglo XX; John von Neumann y Friedrich Hirzebruch; Atiyah propuso una contradicción lógica que implica que la hipótesis de Riemann se cumple.

La hipótesis, formulada por el alemán Bernhard Riemann en 1859, está íntimamente relacionada con la distribución de los números primos entre los números naturales, que no obedece ninguna lógica. Sin embargo, Riemann supuso que existe una función matemática para esa consecuencia que se calcula mediante la denominada función zeta, que describe la distribución de los “ceros no triviales”. Así, todo cero no trivial de la función zeta tiene una parte real igual a ½.

Escepticismo

Atiyah es una de las figuras matemáticas más eminentes del Reino Unido, siendo acreedor de los dos premios más importantes en este campo, la medalla Fields y el premio Abel. El científico ha producido en los últimos años una serie de artículos en los que ha hecho afirmaciones notables que hasta ahora no han logrado convencer a sus colegas. Si bien su última teoría aún no ha sido sometida al riguroso proceso de revisión por pares necesario para probar su validez, la reacción inicial ha sido de escepticismo, asegura New Scientist.

Si la hipótesis es correcta, los matemáticos dispondrían de un mapa de la ubicación de todos esos números primos, un avance con repercusiones de largo alcance en distintos campos de la ciencia. La función zeta aparece constantemente en problemas prácticos relacionados, por ejemplo, con la criptografía: gran parte de la encriptación y los métodos de codificación y seguridad de Internet giran alrededor de un algoritmo basado en los números primos.

La hipótesis de Riemann está incluida en la lista de los 7 problemas del milenio. En 2000, el Instituto de Matemáticas Clay (EE.UU.) ofreció 7 millones de dólares para quienes lograran resolverlos.

