Este 1 y 2 de junio arrancá gran casting Miss Intercontinental

Kim Kardashian promociona desnuda su perfume. La empresaria Kim Kardashian sigue haciendo de las suyas y es que mediante la red social Instagram decidió publicar una fotografía algo subida de tono. La imagen se realizó con el objetivo de promocionar su nuevo perfume KKW Body; el cual ha sido criticado por tener un gran parecido con el envase de Le Femme, de Jean Paul Gaultier.

Kim Kardashian ha superado los dos millones de likes, y más de 36.000 comentarios tanto positivos como negativo con esta reciente publicación.

En la fotografía se puede apreciar los senos y otras zonas íntimas de la famosa Kardashian; quien no duda en hacer hasta lo imposible para encontrar “posibles” consumidores.

La foto de Kim Kardashian que promete batir récords no es la que te piensas

Casi 112 millones de personas (el equivalente a la población de Francia y España juntas) siguen a Kim Kardashian en su perfil de Instagram. Los éxitos empresariales de la socialité van más allá de su línea de belleza (de la que logra agotar una gran parte de sus productos) o su aplicación móvil y también se reflejan en sus redes sociales.

Y ese es uno de los motivos por los que el prestigioso CFDA (The Council of Fashion Designers of America) otorgará por primera vez en su historia un premio en la categoría de influencer, dirigido como no a Kim. A pesar de que todavía no ha logrado posicionarse como la persona más seguida del universo digital (puesto que ocupa desde hace tiempo Selena Gomez, con 137 millones de followers)

Convertida recientemente en madre por tercera vez, a través de una gestación subrogada, Kim Kardashian suele compartir con relativa frecuencia imágenes de los más pequeños de la familia que, aunque no tienen presencia en el mediático reality que catapultó a la fama a todas las hermanas, sí aparecen en las redes sociales de unas y otras.

Kim Kasdashian: 3 millones de “me gusta”

La última imagen compartida hace apenas 16 horas tiene ya más de tres millones de me gusta y más de 18.000 comentarios. En ella se ve a su hijo mayor abrazando a su hermano pequeño, bajo el título Sometimes we all need hugs (A veces todos necesitamos abrazos), escrito por la empresaria.

Otra muy similar, protagonizada por sus hijos, North y Saint West, bañándose, va camino de los 6 millones. Y echando un vistazo al resto de su perfil, este éxito se repite en imágenes de la familia al completo (Kanye West incluido), que logran eclipsar los desnudos de Kim frente al espejo o el sonado último lanzamiento de su fragancia, cuyo frasco imita el molde de su curvo cuerpo.

Lejos quedan los dos millones de me gusta que logró ese post del recién estrenado matrimonio West-Kardashian, ahora la cifra a batir son los casi 18 millones de likes que logró la foto de otro miembro del clan: Kylie Jenner, con la primera imagen de ella y su hija Stormi (aunque en la instantánea no se veía a ninguna de las dos, solo a la madre agarrar los dedos de su bebé). ¿Logrará Kim superarla?

ACN/redes

