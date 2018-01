Caribes le sacó ventaja a Leones con victoria en Puerto La Cruz

Caribes de Anzoátegui logró voltear el juego de pelota en el Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz para ponerse arriba en la serie semifinal de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y llevarse la victoria ante Leones del Caracas con pizarra de 3 carreras por 2.

Willians Astudillo fue la gran figura de “La Tribu”. El irreverente jugador conectó jonrón de dos rayitas en el séptimo para igualar el juego a dos y además, fue el único toletero que disparó más de un incogible durante el choque. Luís Jiménez remolcó la carrera de la diferencia con elevado de sacrificio en el octavo en las piernas de Niuman Romero.

Freddy García cumplió con la cuota asignada al tirar 5.1 innings, permitió cuatro hits y solamente le fabricaron una anotación. El bullpen de Anzoátegui de nuevo se vio hermético; en 3.2 tramos de trabajo permitieron una rayita y solo le batearon tres incogibles durante su actuación.

A diferencia de Caribes, que solo pudo conectar cuatro imparables, Leones logró siete cohetes pero no los transformó en las carreras necesarias para ganar el duelo. Jesús Guzmán y Felíz Pérez (junto al emergente Carlos Franco) fueron los únicos bateadores del Caracas en no conectar hits en el encuentro. Por otro lado, Alejandro Soto destacó con una sólida presentación de 5.2 capítulos, pero los relevistas no pudieron mantener la ventaja en 2.2 episodios de acción.

El vencedor fue Ricardo Hernández, la derrota fue para Miguel Socolovich y Nick Struck se acreditó el primer salvado en esta instancia. Este lunes Caribes tratará de ampliar la ventaja en la serie al tener sobre el morrito al zurdo Carlos Teller; Caracas tendrá a Manny Correa para intentar nivelar las semifinales de nuevo.