Carabobeña Ivaney Márquez lamentó salida “forzosa” de la selección de baloncesto

La carabobeña Ivaney Márquez quedó excluida de la selección de baloncesto 3×3 de Venezuela de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como del quinteto al sudamericano, según la atleta por no negarse a hacer un vídeo apoyando a la nueva directiva de la FVB.

La atleta, quien ha sido la capitana del combinado nacional en la modalidad de 3×3 que alcanzó la medalla de oro en los pasados Juegos Sudamericanos de Cochabamba.

Márquez colgó un comunicado por su cuenta de Instagran @ivaneymarquez donde lamenta la situación, que también recayó en su compañera Yosimar Corrales, quien también se alzó con la dorada en los Sudamericanos al vencer a Argentina en la final 22-10, donde anotó 11 puntos.

Carabobeña Ivaney Márquez dice que no es política

“Dicen que las cosas no suceden por casualidad, muchas veces esa frase no es bien aceptada por nosotros los seres humanos. quería expresar a través de esta fotos toda la alegría que he vivido representando a mi país” escribió la atleta.

“La verdad no pensaba que mi retiro de la selección nacional fuese un retiro forzoso, ya que di mi 1000% cada vez que vestí la camiseta de mi país. En una lástima que el deporte se haya politizado” agregó en en su carta.

Se negaron a realizar vídeo

Anadió la carabobeña Ivaney Márquez que su salida del equiipo y de su compañera fue que se negaron a realizar; un vídeo apoyando a la actual directiva.

“El precio a pagar fue un vídeo del cual nos negamos hacer por la simple razón de estar en desacuerdo con un proceso y por serle fiel a nuestros principios y valores”.

Resaltó “jamás vestí una camiseta que dijera somo baloncesto o xs mi camiseta siempre dijo VENEZUELA. Soy atleta, no represento; a un partido político o una gerencia, representó a mi país, no veo la lógica en todo esto, ya que; si vas a ir a un torneo vas con tus mejores piezas” soltó en su pronunciamiento.

Agradeció el apoyo

Finalmente la carabobeña Ivaney Márquez agradeció “a todas las personas que las apoyaron en un camino que no fue; nada fácil, pero alfinal hicimos historia”.

“Gracias a mis compañeras por simplemente amar tanto como yo nuestra camiseta y por siempre llevar el nombre de Venezuela; en alto. Señores bienvenidos al tan ansiado cambio!!!.”

ACN/MAS

