Capturan en Miami a hermano del presidente de Honduras por drogas

Juan Antonio Hernández, hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, lo arrestaron en Miami por narcotráfico.

“El día de hoy fue detenido en la ciudad de Miami, Estados Unidos, el ciudadano hondureño Juan Antonio Hernández, hermano del actual presidente de la República de Honduras”, dijo el gobierno hondureño en un comunicado.

El Ejecutivo añadió que el presidente Hernández, “ante crecientes rumores” sentenció que nadie está por encima de la ley. Visiblemente afectado, con voz temblorosa, el propio presidente confesó posteriormente a periodistas que era un momento “triste, difícil para la familia”.

“Es un hermano, un familiar, a nosotros no nos criaron así, nos criaron para poder respetar a los demás. No puedo desconocer que es un golpe fuerte para la familia. Es triste, es difícil, no se lo deseamos a nadie”, subrayó el mandatario.

Narcotráfico a granel

La declaración la ofreció en el marco de la convención del derechista Partido Nacional (PN) que lo llevó al poder. El presidente pidió que prevalezca el principio de inocencia y el debido proceso. “Es oportunidad para que se haga justicia en uno u otro sentido”, en caso de que sea inocente o culpable, afirmó.

El mandatario reiteró que su política de combatir el narcotráfico no cambia, en estrecha colaboración con EE. UU, reseñó la agencia AFP.

El exjefe del Cartel Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, declaró en marzo de 2017 en una Corte de Nueva York que sobornó a Juan Antonio Hernández cuando era diputado. El Cartel Los Cachiros traficó toneladas de cocaína a Estados Unidos, después lo desmantelaron por la DEA.

Rivera hizo la declaración al dar testimonio contra Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014). El capo aseguró que la organización prestaba servicios al Estado a través de una empresa para lavar dinero del narcotráfico.

