La caperucita roja no quiere a San Nicolás sin el coroto: Por Coromoto Álvarez.- El lobo feroz se disfraza de caperucita roja para que su ventrículo anuncie que ‘’ San Nicolás’’ no aflojará el coroto, suerte del otro yo del doctor merengue, con el mismísimo sainete ruso del hijo del gran Putin en las elecciones presidenciales.

Es tanta la fatiga, fiel reflejo del alumbramiento de las palabras en la oscuridad, al punto de que con los cortes inacabables de luz eléctrica, del agua, de la comida, de las medicinas, del transporte, del empleo y del dinero en efectivo sin dejar de comer basura, uno no sabe si en verdad estas calamidades infunden más miedo que los sustos diabólicos de la inefable caperucita que con el sabor a la perpetuidad en el poder de su amo, rompe la lámpara que provoca otro enorme apagón mientras Henry Ramos Allup, vocero mayor de los adecos, le insta a que nos deje en tinieblas sin moral ni luces de sus bellacos para que las máquinas del Consejo Nacional Electoral en manos de sus comadres dejen de funcionar definitivamente y pierdan el cambur, lo cual significaría, en estos tiempos de hambruna, un ahorro en las divisas del erario que incluye desde luego la divisa de la Guardia Nacional.

Tal laberinto en llamas que se multiplican con el recrudecimiento de la ola de calor con las parrandas del diecinueve de marzo en Elorza, abrió otro boquete para el escape del gas del bueno, cuando el dirigente oficialista Diosdado Cabello, en nombre de este país chiquitico y chirriquitico pero cumplidor, ‘’ libre, independiente y soberano’’, aun cuando el régimen no dice ni esta boca es mía al impedir las investigaciones multimillonarios sobre las propinas y sobornos de la constructora de Marcelo Odebrecht, era de la manguanga de Lula Da Silva y Hugo Chávez en suelo patrio, destila con el sudor de sus labios profunda preocupación por lo que pudiese ocurrir en Lima ante la convocatoria del presidente peruano en el parlamento donde ésta institución determinará si renunciará o no a la jefatura del Estado, casi en la víspera de la Cumbre de las Américas, a la cual el lobo feroz, aunque hable de ‘’pueblo’’ a cada rato para burlarse de él y de ‘’ patria´´ machaconamente para reírse de ella, no podrá entrar, ni siquiera por ‘’ la ventana’’, tal cual suele amenazar con el disfraz que la habilidosa caperucita roja se presentó a las puertas de Mercosur y de Unasur cuando doblaban las campanas y el eco lo sentía en sus jarretes.

Pareciera que Donald Trump le metió un pellizco que le dolió mucho a Cabello para que éste repudiara otra vez al imperialismo yanqui que no permite que sus socios abran las cajas registradoras a la flamante moneda del petro. Ya la caperucita, así en minúscula, había cerrado el paso a la vía electorera, quizá para complacer a los obstinados abstencionistas opositores del frente de la amplitud, junto con los francotiradores de Roy Chaderton…por si acaso.

