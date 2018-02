Capemiac aboga por elecciones transparentes

La Cámara de Pequeños- Medianos Industriales y Artesanos del estado Carabobo (Capemiac) abogó por la realización de unas elecciones transparentes, las cuales garanticen la paz tan necesaria para el desarrollo del país.

Al respecto, el gremio unió su voz a la de Conindustria Y Fedecámaras en torno al hecho de que no existen garantías para que se lleven a cabo los comicios electorales durante el primer trimestre de este año, al tiempo que la realización de los mismos sea fruto del consenso entre todos los actores de Venezuela.

“No apoyamos el adelanto de las elecciones presidenciales, conforme al decreto promulgado por la llamada Asamblea Nacional Constituyente. Los venezolanos debemos vivir en una nación donde se garantice la separación de poderes y en el que podamos asistir a un proceso que no genere dudas y desconfianzas en la población”.

Al respecto los pequeños y medianos empresarios suscriben y apoyan las declaraciones de Conindustria en las que se indica que “los acuerdos que los venezolanos necesitamos se deben construir en democracia. La democracia no es un resultado, sino un procedimiento que se respeta escrupulosamente. Uno de los elementos básicos de la democracia es la capacidad de escoger, mediante elecciones, la visión de país que queremos y los gobernantes que darán vida a esa aspiración. Esas elecciones requieren ser la expresión honesta y verdadera de la población. La voluntad del voto no puede ser obstruida, manipulada o distorsionada para que produzca un resultado que no goce de legitimidad”.