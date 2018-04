Capacitación ciudadana en la Parroquia Miguel Peña

Los cerca de 30 mil docentes carabobeños adscriptos al Ministerio de Educación, no solo recibirán el aumento de 180% de salario durante el 2018 sino también un ajuste en todas las primas.

El presidente de Sindicato de Profesionales y Técnicos en la Docencia (Sinprotec), Víctor Jaén, indicó que estos incrementos permitirán a los educadores palear la actual situación del país.

Cabe recordar que el pasado 10 de abril el mandatario nacional firmó el contrato colectivo del sector.

De acuerdo a Jaén, el gremio también gozará de los aumentos salariales que realice el Presidente de la República, vía decreto, a aparte de ello los beneficios serán revisados cada trimestre para incrementar sus montos.

El incremento del 2018, está estipulado de la siguiente manera: 100% a partir del primero de abril, otro de 40% en julio y el 40% restante para el mes de octubre.

Jaén señaló que los jubilados les darán dos bonos, uno de subsistencia por 800 mil bolívares mensuales y otro de guerra económica equivalente a la cesta ticket que reciben los activos.

“Este sector solo cobraba salario mínimo y estaba prácticamente en la indigencia”.

No obstante comentó que durante la discusión del contrato colectivo, los diferentes sectores habían propuestos que el aumento se diera por escala y no lineal, pero no hubo acuerdo.

Un docente tipo uno gana de sueldo base entre 400 mil a 500 mil mensual, este monto no incluye las primas que puedan tener por postgrado u otras reivindicaciones.

Cabe recordar que este sector recibirá para el 2019 un 170% de aumento, fraccionado de la siguiente manera: 60% en enero, 40% en abril, 30% en julio y el 40% restante en octubre.

Al consultarle si la situación económica del país generó en el gremio éxodo hacia otras naciones, el sindicalista comentó que no manejan las cifras, pero que han sido muchos los educadores que han dejado las aulas de clases.

“Los maestros a parte de la situación del país, también se ven afectado por la falta de transporte, pues tienen que trasladarse a sus puestos de trabajo en camiones”.

MCO/ACN

No deje de leer: Corrupción con los CLAP trata de corregir Alimca