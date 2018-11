¡Cantado! Balón de Oro será para el croata Luka Modric

El Balón de Oro, que entrega todos los años la revista especializada “France Football” tiene nombre y apellido, Luka Modrid, según lo adelantó el programa Radioestadio de Onda Cero española.

El máximo premio que en los últimos 10 años se lo han llevado entre el portugués Cristiano Ronaldo y el; argentino Lionel Messi, pues se irá a Croacia, gracias a la temporada de Modric con Real Madrid y su país; en 2018.

La corte que acompañará a Modric serán el delantero de la Juventus que llegó a la “Vecchia Signora” a finalizar la campaña con los merengues y anotó cuatro dianas en el Mundial y tercero sería el francés Antoine Griezman, doble campeón con el Atlético de Madrid en la Liga Europa y en Rusia.

Aunque en la publicidad de France Football había dado pistas con los finalistas, donde Modric era la figura habían expuesto también a dos galos, el extremo del Paris Saint Germain y el central Raphael Varane, pero luego se decantaron por CR7 y Griezmann.

Balón de Oro cierra gran año para Modric

Ser uno de los jugadores claves para que Madrid lograra el tricampeonato al hilo en la Champions y ser protagonista clave para llevar a la selección cuadriculada hasta la final del Mundial de Rusia le brindaron los votos suficientes a Modric.

También alcanzó la Bota de Oro como el “Mejor Jugador” del Mundial; el premio a Jugador de la UEFA y el The Best, pues no podía ser otro.

Cristiano y Messi en segundo plato

Modric cortaría el yugo CR7-Messi que en la última década cambiaban el testigo, aunque esta vez Cristiano Ronaldo si estaría en el podio, mientras que el argentin quedó marginado del mismo.

France Football avisó a los galardonas

Pascal Ferré, director de redaccíón de la revista France Football” dijo que ya los ganadores fueron avisados y algunos tomaron el anunció de forma muy emotiva.

“El anuncio de las victorias se hace con una simple llamada. Los ganadores han sido avisados por mí, les he llamado, respondieron y así lo supieron, de la forma más directa”, aseguró Ferré en un ‘chat’ organizado por la publicación con lectores.

También en la rama femenina y el Balón de Oro que se entregará por primera vez a jugadores mejores de 21 años, agregó.

