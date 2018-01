El segunda base de los Astros de Houston, el venezolano José Altuve, recibió su placa como “Jugador Más Valioso” de la Liga Americana durante la 95ta Cena Anual de la Asociación de Escritores de Béisbol de Nueva York (BBWAA), que se celebró la noche del domingo en el Sheraton New York Times Square.

La seccional de Nueva York de la BBWAA presentó a los ocho premios nacionales que entrega la asociación. También estuvieron presentes para recibir sus condecoraciones Corey Kluber (Cy Young, L.A.), Aaron Judge (Novato del Año, L.A.), A.J Hinch (Manager del Año, L.A.), Giancarlo Stanton (Jugador Más Valioso, L.N.), Max Scherzer (Cy Young, L.N.), Cody Bellinger (Novato del Año, L.N.) y Torey Lovullo (Manager del Año, L.N).

Lee también: Caribes se reforzó con cuatro brazos “rojos” para afrontar Serie del Caribe

“Tenía como 10 minutos pensando qué iba a decir, pero ya se me olvidó, así que tengo que empezar otra vez”, dijo José Altuve a los presentes. “Realmente tengo que darle gracias a mis compañeros; ellos son los que me convirtieron en MVP. Quiero darle las gracias a mi familia allá en casa. No pudieron venir, están en Venezuela. Quiero darle también gracias a los periodistas. No puedo creer que me eligieron como más valioso. Es un sueño hecho realidad”.

Altuve y Justin Verlander compartieron el Premio Babe Ruth, que se entrega anualmente a los jugadores de mejor actuación en la postemporada.

El recién retirado puertorriqueño Carlos Beltrán le entregó a su compatriota Carlos Correa el Premio Joan Payson-Shannon Forde, que se le otorgara al jugador que más sobresalió por su trabajo comunitario.

Con información de Las Mayores | Publicada por: Elio Parra Salom.