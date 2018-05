Javier Bertucci, candidato presidencial en los próximos comicios del 20 de mayo; cuestionó la posibilidad de unirse en un candidatura única.

A su juicio el país necesita un liderazgo “que lo dirija en forma responsable”; de esa manera lo expresó este jueves durante su intervención en el programa Primera Página; transmitido por Globovisión.

El abanderado por el partido Esperanza por el Cambio; rechazó que otros candidatos “le mientan a los venezolanos”; para hacerles creer que al unirse a otros postulados tendrán el padrón electoral suficiente para defender su voto.

Bertucci aseguró que su popularidad se mantiene en alza, en consecuencia las últimas encuestas muestran una diferencia mínima frente al candidato Henri Falcón que acumula una intención de voto de 34%.

El aspirante presidencial aseguró que sus votos no van a migrar a otros candidatos; por el contrario, él podría recibir todo el apoyo de los electores descontentos con el actual gobierno.

“Sería una enorme mentira que yo me reuniera con el otro candidato y le dijera que mis votos van a migrar hacia su candidatura porque no lo van a hacer. Mis votos no van a migrar, y decir eso sería una gran mentira”.

No descarta alianzas

Bertucci consideró que sería posible ganar los comicios de manera independiente, sin embargo reconoce que la unión sería lo más sensato.

“Mi llamado es vamos a unirnos, bajo la premisa de que tu voto puede migrar hacia acá y podremos sumar”, aseveró.

Asimismo, precisó que aunque ha tenido algunos acercamientos con el candidato presidencial Henri Falcón, no han llegado a un acuerdo concreto.

“Yo estoy dispuesto, siempre y cuando nos sentemos con la verdad en la mano, y con Venezuela como prioridad”, puntualizó.

El aspirante dijo que este jueves tendrá una rueda de prensa a las 10 de la mañana donde dará importantes anuncios al país.

Agencia Carabobeña de Noticias/ Globovisión