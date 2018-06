Calendario Mundial Rusia 2018 con horarios cómodos para Venezuela

El Calendario Mundial Rusia 2018 comenzará a llenar sus “cuadritos” desde este jueves 14 de junio, cuando el planeta se; paralice porque llega la fiesta deportiva más vista y esperada, la penúltima cita con 32 selecciones.

Es por eso que te brindamos el Calendario Mundial Rusia 2018, actualizado al huso horario venezolano, donde sabrás a qué hora jugará su equipo favorito.

Calendario Mundial Rusia 2018 para disfrutarlo

Este Calendario Mundial Rusia 2018 será muy cómodo por la diferencia horaria, porque en nuestro país se podrá observar partidos desde las 8:00 de la mañana, como este viernes, cuando se midan Egipto y Uruguay en el estadio Ekaterinburgo Arena.

Los horarios del Calendario Mundial Rusia 2018 en su fase de grupo, comenzarán desde las 8:00 am y cuando la jornada sea de cuatro juegos el último arrancará a partir de las 3:00 pm, como pasará el domingo cuando se; midan Croacia-Nigeria, en el Estadio de Kaliningrado.

Partidos claves para ver

Sin duda que los juegos que de seguro serán seguidos por más aficionados en nuestro país recaerán en aquellos como; España-Portugal que se disputará el viernes 15 a partir de las 2:00 pm, en el Fisht Stadium de Sochi. Asía está el Calendario Mundial Rusia 2018.

La Argentina de Messi saldrá al Estadio Spartak de Moscú a medirse contra la debutante Islandia el próximo sábado (11:00 am).

Perú y su colonia en este país dejará de contar las horas, porque este sábado 16 se acabará la espera; de 36 años cuando la oncena inca se mida a Dinamarca en el Mordavia Arena de Saransk.

Dos favoritas el domingo

Alemania, actual monarca hará su primera presentación el domingo 17, cuando tenga al frente a México, que también tiene sus; adeptos.

Ah…Brasil, el pentacampeón, quizás el que más expectativas levanta, más cuando viene de la “inolvidable” eliminación y por goleada en; su casa en semifinales por Alemania (7-1), dará la hora versus Suiza, en el Rostov Arena (2:00 pm).

Colombia el martes

La divisa neogranadina que llegó a cuartos de final en Brasil, también es una de las más seguidas en Venezuela; y no es para menos, por ser la primera colonia radicada en nuestro país y el principal vecino.

Pues su rival es otro que tiene sus adeptos en Venezuela, como lo es Japón. Ambos se citan el martes; 19 a partir de las 11:00 am.

Transmisiones televisivas

Los canales por señal abierta como Venevisión, Meridiano y Tves, además de la cablera como TLT, tienen una variedad de; juegos aunque será DirecTV la que pase en su totalidad los juegos.

La mayoría de las nombradas los harán por convenios con Empresas Polar, que les concedió la concesión por intercambio publicitario.

Calendario

FASE DE GRUPOS

Jueves 14 de junio

11.00 am. Rusia-Arabia Saudita (Grupo A) Luzhniki Stadium Moscú

Viernes 15 de junio

8.00 am. Egipto-Uruguay (Grupo A) Ekaterinburgo Arena

11.00 am. Marruecos – Irán (Grupo B) Zenit Arena San Petersburgo

2.00 pm. Portugal – España (Grupo B) Fisht Stadium Sochi

Sábado 16 junio

8:00 am. Francia – Australia (Grupo C) Kazan Arena

11.00 am. Argentina – Islandia (Grupo D) Spartak Stadium Moscú

2.00 pm. Perú – Dinamarca (Grupo C) Mordovia Arena Saransk

3.00 pm. Croacia – Nigeria (Grupo D) Kaliningrado Stadium

Domingo 17 junio

8.00 am. Costa Rica – Serbia (Grupo E) Samara Arena

11.00 am. Alemania – México (Grupo F) Luzhniki Stadium Moscú

2.00 pm. Brasil – Suiza (Grupo E) Rostov Arena

Lunes 18 junio

8.00 am. Suecia – Corea Sur (Grupo F) Nizhny Novgorod Stadium

11.00 am. Bélgica – Panamá (Grupo G) Fisht Stadium Sochi

2.00 pm. Túnez – Inglaterra (Grupo G) Volgogrado Arena

Martes 19 junio

8.00 am. Polonia – Senegal (Grupo H) Spartak Stadium Moscú

11.00 am. Colombia – Japón (Grupo H) Mordovia Arena Saransk

2.00 pm. Rusia – Egipto (Grupo A) Zenit Arena San Petersburgo

Miércoles 20 junio

8.00 am. Portugal – Marruecos (Grupo B) Luzhniki Stadium

11.00 am. Uruguay – Arabia Saudita (Grupo A) Rostov Arena

2.00 pm. Irán – España (Grupo B) Kazan Arena

Jueves 21 junio

8.00 am. Francia – Perú (Grupo C) Ekaterinburgo Arena

11.00 am. Dinamarca – Australia (Grupo C) Samara Arena

2.00 pm. Argentina – Croacia (Grupo D) Nizhny Novgorod Stadium

Viernes 22 junio

8.00 am Brasil – Costa Rica (Grupo E) Zenit Arena San Petersburgo

11.00 am Nigeria – Islandia (Grupo D) Volgogrado Arena

2.00 pm Serbia – Suiza (Grupo E) Kaliningrado Stadium

Sábado 23 junio

8.00 am. Bélgica – Túnez (Grupo G) Spartak Stadium Moscú

11.00 am. Alemania – Suecia (Grupo F) Fisht Stadium Sochi

2.00 pm. Corea Sur – México (Grupo F) Rostov Arena

Domingo 24 junio

8.00 am. Inglaterra – Panamá (Grupo G) Nizhny Novgorod Stadium

11.00 am. Japón – Senegal (Grupo H) Ekaterinburgo Arena

2.00 pm. Polonia – Colombia (Grupo H) Kazan Arena

Lunes 25 junio

10.00 am. Arabia Saudita – Egipto (Grupo A) Volgogrado Arena

10.00 am. Uruguay – Rusia (Grupo A) Samara Arena

2.00 pm. España – Marruecos (Grupo B) Kaliningrado Stadium

2.00 pm. Irán – Portugal (Grupo B) Mordovia Arena Saransk

Martes 26 junio

10.00 am. Dinamarca – Francia (Grupo C) Luzhniki Stadium Moscú

10.00 am. Australia – Perú (Grupo C) Fisht Stadium Sochi

2.00 pm. Islandia – Croacia (Grupo D) Rostov Arena

2.00 pm. Nigeria – Argentina (Grupo D) Zenit Arena San Petersburgo

Miércoles 27 junio

10.00 am, Corea Sur – Alemania (Grupo F) Kazan Arena

10.00 am, México – Suecia (Grupo F) Ekaterimburgo Arena

2.00 pm,Serbia – Brasil (Grupo E) Spartak Stadium Moscú

2.00 pm. Suiza – Costa Rica (Grupo E) Nizhny Novgorod Stadium

Jueves 28 junio

10.00 am. Senegal – Colombia (Grupo H) Samara Arena

10.00 am. Japón – Polonia (Grupo H) Volgogrado Arena

2.00 pm. Inglaterra – Bélgica (Grupo G) Kaliningrado Stadium

2.00 pm. Panamá – Túnez (Grupo G) Mordovia Arena Saransk

OCTAVOS DE FINAL

Sábado 30 junio

10.00 am. 1 C – 2 D (50) Kazan Arena

2.00 pm. 1 A – 2 B (49) Fisht Stadium Sochi

Domingo 1 julio

10.00 am. 1 B – 2 A (51) Luzhniki Moscú

2.00 pm. 1 D – 2 C (52) Nizhny Novgorod Stadium

Lunes 2 julio

10.00 am. 1 E – 2 F (53) Samara Arena

2.00 pm. 1 G – 2 H (54) Rostov Arena

Martes 3 julio

10.00 am. 1 F – 2 E (55) Zenit Arena San Petersburgo

2.00 pm. 1 H – 2 G (56) Spartak Stadium Moscú

CUARTOS DE FINAL

Viernes 6 julio

10.00 am Ganador 49 – Ganador 50 (57) Nizhny Novgorod Stadium

2.00 pm. Ganador 53 – Ganador 54 (58) Kazan Arena

Sábado 7 julio

10.00 am. Ganador 55 – Ganador 56 (60) Samara Arena

2.00 pm. Ganador 51 – Ganador 52 (59) Fisht Stadium Sochi

SEMIFINALES

Martes 10 julio

2.00 pm. Ganador 57 – Ganador 58 (61) Zenit Arena San Petersburgo

Miércoles 11 julio

2.00 pm. Ganador 59 – Ganador 60 (62) Luzhniki Stadium Moscú

TERCER PUESTO

Sábado 14 julio

10.00 am. Perdedor 61 – Perdedor 62 Zenit Arena San Petersburgo

FINAL

Domingo 15 julio

11.00 am, Ganador 61 – Ganador 62 Luzhniki Stadium Moscú.

ACN/MAS/Agencias

