Buseteros hacen lo que no hizo el Gobierno y sacan de circulación billete de Bs. 100

El arbitrariedad de los buseteros se impone ante el poder Gobierno. Innumerables son los anuncios del Ejecutivo nacional sobre la salida de circulación del billete de Bs. 100. Sin embargo, son los transportistas que impusieron su ley. No aceptan este papel moneda como forma de pago.

“¡No acepto billete de cien!” gritan reiteradamente en las puertas de las unidades. La advertencia alerta a los usuarios. Unos envalentonados comentan con el cuidado de no ser escuchados por el colector. “Yo igualito se los voy a dar. ¡No tengo más!”

Mientras que otros, la mayoría mujeres, prefieren guardarlos y pagar la tarifa con papel moneda de Bs. 1000 o Bs. 5000, pertenecientes al ahora antiguo cono monetario. Y es que las peleas entre colectores y usuarios son el pan de cada día.

En gran parte de los casos no hay opción. El colector condiciona el ingreso del pasajero a la unidad a cambio del pago por adelantado. Si pretenden pagar con billetes de 100 bolívares no pueden subir.

Billete de Bs. 100: la manzana de la discordia

Otros con más suerte que aprovechan la estampida de ciudadanos que quedan represados en la entrada, logran entrar por un huequito sin pagar anticipadamente. Pero la pelea entre el usuario y el ayudante del chofer no ha comenzado. “En estos días estaba en un autobús y vi cuando el colector botó los billetes de cien por la ventana. Molesto porque alguien le pagó con eso”, contó Ana Pérez cuando esperaba por un transporte en la avenida Branger.

Desde hace dos meses aproximadamente el billete con denominación de Bs. 50 dejó de ser recibido por este gremio. El sector transporte no es el único en rechazarlos. Algunos comerciantes de Valencia le hicieron la cruz a estos billetes. Alegan que no pueden perder todo un día en una entidad bancaria depositándolos. “Ya nadie los acepta” dijo una vendedora en la avenida Lara que prefirió no identificarse.

Fue en diciembre de 2016 cuando el Gobierno nacional anunció que sacaría del circulación el billete de Bs. 100. Desde que se dio a conocer esta información, el Ejecutivo a prolongado la existencia del papal marrón en 13 ocasiones. Este año lo ha hecho en dos oportunidades. Será finalmente el 20 de mayo cuando este efectivo con el rostro del Libertador Simón Bolívar salga de la economía del país.

ACN/Ana Ramos

