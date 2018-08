Buscan al “Doctor Trasero” (Bumbum) por homicidio

Denis Furtado, el “Doctor Trasero” ( BumBum), quien presumía de hacer magia con los cuerpos de las brasileñas, está desaparecido. Tras la muerte de una mujer, a quien sometió a una cirugía plástica clandestina en su apartamento, el “Doctor Bumbum” (Doctor Trasero) se escondió.

Buscado por muerte de mujer que sometió a una cirugía clandestina en su casa

Su fama era grande, evidente en sus más de 650.000 seguidores en Instagram. Y fue a través de unas amigas que la banquera Lilian Quezia Calixto se animó a viajar 2.000 km desde Cuiabá hasta Rio de Janeiro; para someterse a un aumento de glúteos; a través del polémico relleno con polimetilmetacrilato.

Furtado la operó en el ático de su apartamento en Barra de Tijuca; la Miami carioca, pero poco después la mujer empezó a encontrarse mal. Con taquicardia e hipotensión; ingresó al hospital el domingo y después de cuatro paradas cardíacas, falleció.

Y el “Doctor Bumbum”, de 45 años, se esfumó; y está siendo buscado por homicidio calificado y asociación criminal; en tanto que su novia, que según los medios era también su asistente, está presa.

El segundo país con más cirugías plásticas del mundo

La historia tuvo fuerte repercusión, en el segundo país con más cirugías plásticas del mundo, después de Estados Unidos.

La Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica (SBPC) repudió rápidamente el caso y denunció que “la creciente invasión de la especialidad por no especialistas ha promovido cada vez más casos fatales como este”.

“No se puede hacer un procedimiento plástico dentro de un apartamento. Hay muchas personas que venden una ilusión, una fantasía para pacientes de una forma no ética y las personas, fragilizadas, se sienten atraídas muchas veces por precios bajos, sin querer saber si será en condiciones adecuadas”, dijo a la AFP el presidente de la SBPC, Niveo Steffen.

El cirujano plástico recuerda, además, que el relleno con biopolímeros y polímeros es muy peligroso y ha causado problemas y hasta la muerte de decenas de mujeres en América Latina, con casos especialmente sonados en Venezuela.

El caso del “Dr. Bumbum” revela “la banalización de los procedimientos estéticos por profesionales no especializados, que muchas veces ni son médicos y colocan a la población en riesgo”, señaló.

Con muchas preguntas aún en el aire, el portal G1 asegura que el médico, que también operaba en Brasilia, fue imputado cuatro veces por la Policía Civil del Distrito Federal por ejercicio ilegal de la medicina y crímenes contra el consumidor.

Su último mensaje

Me lembro bem do dia em que bati essa foto, aliás, que bateram para mim. Era um sábado chuvoso em Brasília, quando uma amiga me pediu uma ajuda, pois enfrentava nas últimas semanas grandes e desconfortáveis problemas, tanto com seu ex marido quanto com sua filha, que absorvia toda a guerra e o stress dos pais separados e se tornava uma criança hiperativa, ansiosa, agressiva e doente, isso aos 4 anos, idade onde o caráter da criança é moldado. Existem dois fatores muito importantes para mudar sua #epigenetica em caráter da #neuromodulacao e da #terapianeural, que são o livre árbitrio e o meio ambiente em que se vive, gerando contaminação, recontaminacao e mudança química de neuromoduladores cerebrais. Abraços, #DrDenisFurtado.

ACN/AFP

