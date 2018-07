Brujería y santería del chavismo en el Estado venezolano

Con la llegada de la revolución a Venezuela llegó la santería; religión que el ex presidente de la República, Hugo Chávez, tomó de Cuba; para mantenerse supuestamente en el poder a toda costa; sin importarle los actos ilícitos que estos podrían ocasionar en la nación petrolera.

Brujería, santería, espiritismo, ‘ouija’, masonería, rituales; son tan solo algunas de las medidas que desarrolló Chávez hasta en el mismo Palacio de Miraflores (despacho oficial del Presidente de Venezuela). Además, el presidente fallecido mantuvo una relación muy estrecha con la bruja Cristina Marksman; hermana de su amante Herma Marksman.

Asimismo, se divulgó que el político jamás tomaba una decisión importante; si antes consultárselo a Marksman, mismo personaje con quien compartía cartas para trabajos esotéricos desde mucho antes de su llegada al poder; le mandaba dinero a cambio de favores religiosos; y bruja que le aseguró que antes de los 60 años moriría. Pero Chávez no fue el único que realizaba dichos ritos satánicos en el Gobierno; dichas creencias africanas también se extendieron a funcionarios y Ministerios de la nación caribeña.

Durante la gestión de Chávez en Venezuela; la santería se hizo más fuerte en un pueblo de creencia católica. Además, las tumbas del Cementerio General de Sur empezaron a ser profanadas por delincuentes; para robar los huesos de los muertos y así poder realizar los actos de brujería con ellos.

Igualmente, en Venezuela se realizó la profanación de los retos del Libertador Simón Bolívar; del Panteón Naciónal según con la finalidad de hacer un estudio para investigar de qué murió en realidad el Libertador y para dar con el verdadero rostro del padre de la patria. Lo cual quizás, solo fue una excusa para agarrar los huesos de Simón Bolívar para tal vez realizar otro ritual espiritista.

y el presidente Nicolás Maduro con una camisa estampada; con fotografía del comandante eterno.

El pajarito y Creencias compartidas

Luego de la muerte de Chávez, quien falleció de cáncer, el poder fue tomado el actual presidente de Venezuela Nicolás Maduro, el mismo que al parecer también comparte dichas creencias “religiosas”. Durante una ceremonia aniversario donde se celebraron los 60 años que hubiese cumplido el Comandante, realizada en Barinas, estado venezolano donde nació Hugo Chávez, Maduro aseguró que había hablado con él.

Lo que quizás para parte del pueblo resultó un chiste para la otra parte fue verdad, Maduro indicó ese día que, Hugo Rafael Chávez Frías, se le apareció en forma de pajarito.“Les voy a confesar que por ahí se me acercó un pajarito, otra vez se me acercó y me dijo […] que el comandante (Chávez) estaba feliz y lleno de amor de la lealtad de su pueblo […] debe de estar orgulloso”, aseguró el actual Ejecutivo Nacional de Venezuela.

Para el régimen madurista, Chávez representa una especie de Dios, lo cual quedó en evidencia cuando modificaron el Padre Nuestro, cambiando el nombre del ser religioso por “Chávez nuestro que estás en el cielo… santificado sea tu nombre”, además lo catalogan como “el Comandante Supremo”.

Es importante destacar, que durante las campañas presidenciales ilegítimas que se realizaron en el 2018 en Venezuela, el candidato Maduro lució en varias oportunidades camisas que tenían estampadas la imagen de Chávez haciéndolo ver como un santo. Lo cual deja mucho que desear sobre las creencias del Estado.

