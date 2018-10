Britney Spears la mejor pagada de Las Vegas

Por su show “Domination”, Britney Spears se convierte en la artista mejor pagada de Las Vegas. La cantante tendrá una nueva serie de shows en Las Vegas y firmó un acuerdo mediante el cual recibirá 507 mil USD por cada noche, convirtiéndola en la artista mejor pagada de ciudad según informó el Daily Mail.

La cantante, de 36 años, anunció esta semana que regresará a la ciudad del “pecado” para una nueva residencia en el Park Theatre del Hotel Park MGM, que tiene capacidad para 5,200 personas.

Shows fijos en el MGM

Spears se une a otros artistas con shows fijos en el MGM como Cher, Ricky Martin y Bruno Mars así también como Lady Gaga y Aerosmith que empezarán sus presentaciones próximamente.

La super diva hizo el anuncio oficial el pasado jueves 18 de octubre, por la noche, coincidiendo con el aniversario número 20 del lanzamiento de su éxito, “Hit Me Baby One More Time”.

La duración inicial del nuevo espectáculo será de dos años. Spears finalizó su show “Piece of Me” en el Hotel Planet Hollywood el 31 de diciembre del 2017 cumpliendo cuatro años en cartelera desde su inicio en el 2013.

Su show “Domination” está programado a comenzar en el mes de febrero. Las entradas estarán a la venta el próximo 26 de octubre. Se estima que la entrada más cara, para quienes desean ir a alguno de sus shows, está valorada en 855 dólares.

La nueva Reina de Las Vegas

El actor y presentador estadounidense Mario López señaló a la prensa: “Estamos aquí para dar la bienvenida a la nueva reina de Las Vegas”. El anuncio se dio mientras Spears salía al escenario, ratificando su estadía por largo tiempo en la ciudad.

El anuncio también fue transmitido en vivo por el canal oficial de YouTube de The Ellen De Generes Show, donde precisamente Spears se burló de su gran noticia a principios de este mes.

Su nueva temporada en Las Vegas aparece luego del ciclo que tuvo con “Britney Spears: Piece of Me”, que finalizó en diciembre de 2017. Se estimó una ganancia de 140 millones de dólares, tras 4 años de funciones a casa llena y 250 presentaciones con boleto.

El año pasado, ella ordenó el precio del ticket más alto que cualquier otro programa de producción de Las Vegas: 855 dólares para la zona VIP. Tuvo así una de las residencias más exitosas de Las Vegas de todos los tiempos, particularmente con una multitud más joven.

ACN/agencias/diarios

