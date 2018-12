Brasil promotor de la libertad y España mediadora de la tiranía

A juicio de Pablo Medina sobre la crisis política e institucional venezolana.

Brasil es un promotor de la libertad, y España mediadora de la tiranía; a juicio de Pablo Medina sobre la crisis política e institucional venezolana; durante una entrevista desde Miami, Florida, en los Estados Unidos.

Llamó a conformar una Internacional de la Resistencia y por la Libertad, el dirigente Pablo Medina; ante la inutilidad de la Internacional Socialista; Internacional de Centros, Internacional Demócrata-Cristiana que agrupan a partidos políticos; con fuertes intereses económicos con el régimen madurista.

El Ex Senador, Ex Constituyentista, Ex Diputado, Presidente del Partido Laborista; Representante de la Junta Patriótica en el Exilio; parte de la Resistencia Civil Venezolana Pablo Medina, quien se encuentra en Miami EE. UU.; a raíz de una intensa persecución política en su contra; nos ofreció una visión política integral sobre los cambios que se han experimentado; con los Gobiernos de Colombia y Brasil.

-¿Cómo te sientes después de tu larga ausencia de Venezuela?

-Gracias por esta oportunidad, responde Medina; y por la preocupación sobre el acontecer político en Venezuela; me siento reconfortado desde el punto de vista anímico; espiritual y de salud, para continuar con esta lucha incansable desde todos los escenarios; para rescatar la democracia, lo vamos a lograr, de esto no te quepa la menor duda; más temprano que tarde.

-¿Cómo evalúas desde tu perspectiva el triunfo en Brasil del presidente electo Jair Bolsonaro; y qué incidencia puede tener en la política latinoamericana y en el caso Venezolano?

-Bueno, primero debo señalar que el caso Bolsonaro, quien ganó contra todos los pronósticos; con un partido como Partido Social Liberal que cree en la libertad económica pero que además lo más importante es que propugna un cambio desde la resistencia; este triunfo es un reconocimiento a una lucha contra Lula y Dilma Roussef; es decir, Bolsonaro resistió desde el Parlamento, como Gobernador y no cohabitó con el régimen; y el Partido de los Trabajadores brasilero.

Desde luego, continua Pablo Medina, que este triunfo cambia la geopolítica en Latinoamérica; ya que se trata de la quinta potencia de Latinoamérica (se conoce como el Gigante Latinoamericano); y en alianza con el Gobierno de Iván Duque de orientación centrista; tienen claro cuál es la solución para el caso venezolano; además Eduardo Bolsonaro, diputado más votado en la elecciones brasileñas e hijo del Presidente Electo; vocero impector de la política exterior, ha dicho que la MUD y el nuevo ropaje del Frente Amplio; no representan a la oposición venezolana y que la verdadera oposición está dentro y fuera de Venezuela; en el exilio, trabajando acuciosa y silenciosamente por un cambio político; y ha mantenido relaciones con el movimiento Rumbo Libertad que ha esparcido la resistencia por todo el mundo; como lo han hecho los fundamentales líderes Roderick Navarro y Sergio Bitar, es por esto que en el evento; Cumbre Conservadora De Las Américas que se realizará En Foz De Iguazú, Brasil, Frontera Con Argentina Y Paraguay. Que Se Efectuará El Día Sábado 08 De Diciembre De 2018 se debe conformar una nueva internacional de partidos políticos; movimientos sociales, religiones que yo planteo para su debida aprobación; debería llamarse Internacional de la Resistencia y la Libertad por los Pueblos.

-¿Por qué tú reconoces como aliados a los gobiernos de Colombia y Brasil; y dudas del papel de España en la transición que se está planteando en Venezuela?

-Los factores políticos de la socialdemocracia que hacen vida en la Asamblea Nacional (AN) afirma Medina; deben escoger como aliados entre el gobierno español de Pedro Sánchez (PODEMOS, PSOE) tutelado por Zapatero; y un gobierno de inspiración en la libertad y la resistencia como el de Jair Bolsonaro; es decir, yo retomo la doctrina Monroe “América para los Americanos”; por lo que la transición no puede ser tutelada por una socialdemocracia que ha convivido y convalidado la destrucción de Venezuela; por la acción u omisión y que de una u otra manera desde España; tanto el PSOE español como el Partido Popular tienen partidos satélites en nuestro país; que reciben financiamiento por lo que España vía transnacionales del petróleo, comunicaciones y banca; tal como lo expresó el canciller Josep Borrell, no está interesada en una salida inmediata de Maduro; no así los gobiernos de los Presidentes Iván Duque con su partido Centro Democrático, en Brasil con el Partido Social Liberal (Jair Bolsonaro), en Argentina con Mauricio Macri y en Chile con Salvador Piñera; es decir, no pueden liderar una transición desde España gatopardiana; cambiar para que nada cambie, por esto es que debemos celebrar y ser muy optimistas de que esa alianza; entre los gobiernos de Duque y Bolsonaro y el apoyo de los EE. UU.

-¿Cuál crees tú que sea la solución en el caso venezolano?

La solución en el caso venezolano, reitera Pablo Medina; es ejecutar una acción multilateral de varios gobiernos como la que viene impulsando el Presidente Iván Duque; donde se ha agotado la diplomacia, especialmente me llama la atención el papel que juega el Diputado Eduardo Bolsonaro; el diputado con mayor votación en las últimas elecciones, quien está haciendo una intensa gira; por los países EE. UU, Colombia, y ha organizado la Cumbre Conservadora De Las Américas antes mencionada; con miras a producir en nuestro país un cambio político de manera urgente.

-¿Qué crees tú que se puede lograr de esa Cumbre?

-Lo primero es la claridad que se debe tener sobre el problema, señala categorico Medina, y la solución, la forma y los métodos que los gobiernos deben adoptar, tal como lo ha solicitado el Presidente Iván Duque de agotar la vía diplomática, pero este plan del Diputado Bolsonaro va más allá de la vía diplomática, al plantear entre otras cosas medidas contra el gobierno cubano que hagan aislar aún más diplomática y económicamente a Cuba y a Venezuela del contexto internacional y reconocer ante el mundo los verdaderos liderazgos de la Resistencia Civil Latinoamericana.

-¿Por qué tú no crees en España y en el Gobierno de Pedro Sánchez, quien plantea una solución basada en el diálogo y la negociación y que coincide con la de Henrique Capriles en plantear una solución pacífica y pactada con el Régimen?

-Este gobierno no electo de Sánchez, afirma Medina, es un ariete de la diplomacia castrista y un apéndice del PSOE español que por cierto la gran mayoría de partidos de la socialdemocracia venezolana (AD, UNT, Avanzada Progresista, Cambiemos, VP, ABP) se inscriben en la Internacional Socialista, de la cual forma parte el PSUV, es decir, tienen una afinidad ideológica que no le permite caminar con paso firme y enfrentar al régimen; y por el lado del Partido Popular español, tiene sus intereses conocidos con Primero Justicia; por esto es que es imposible plantear una transición pactada y negociada con los que han destruido la institucionalidad venezolana, provocando una crisis humanitaria jamás vista en el mundo y un éxodo planificado y programado por el régimen, es por esto que considero que más que una solución pacífica pactada de manera satánica propuesta por Capriles. Yo me inscribo en la tesis de la ruptura con el régimen para provocar un cambio, rehacer las instituciones, un gobierno de transición y posteriormente unas elecciones, esta es la propuesta que creo le conviene al país.

¿Por tu experiencia política, qué visualizas para el 10 de Enero de 2019?

Bueno, analiza Pablo Medina, pueden ocurrir cosas antes, durante y después de esta fecha, la cual es el inicio de un nuevo periodo presidencial de una elección fraudulenta; pero antes debe el 05 de Enero instalarse una Asamblea Nacional que no se ha hecho respetar por el Gobierno, yo no aspiro nada que ocurra por la vía institucional de esta nueva directiva de la AN, sin embargo aspiro y espero que nos puedan acompañar en el cambio político que estamos promoviendo con los gobiernos aliados de Colombia, Brasil, entre otros; en un apoyo multilateral para detener la tragedia e implantar un gobierno de emergencia y salvación nacional de transición.

