La isla de Curazao será después de Cúcuta el segundo punto de acopio de ayuda humanitaria para paliar la hambruna en Venezuela.

El ministro para Asuntos Exteriores del Gobierno de Holanda, Stef Blok, anunció este miércoles 13 de febrero la creación de los galpones. Se trata del más grande centro situado al norte de Venezuela.

“El pueblo venezolano necesita ayuda humanitaria. Por tanto, Holanda y Curazao han decidido facilitar un centro en la isla que coopere de forma cercana con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó”, señaló en su cuenta de Twitter @ministerBlok.

Expresó que el Gobierno holandés consultó a Curazao y a Estados Unidos la decisión de instalar en la isla un centro logístico para la ayuda humanitaria.

Además expresó que se contó con el apoyo de las islas ABC (Aruba, Curazao y Bonaire). Todo ello para tratar los problemas derivados de la crisis venezolana.

“El gobierno quiere esto. Lograr que la ayuda esté realmente disponible para la población de Venezuela“, dice Blok en el comunicado divulgado este miércoles.

La hambruna que el régimen chavista mantiene a los venezolanos conmueve a distintos países del undo. Más de 50 naciones están dispuestas a colaborar, pero los chavistas rechazan la ayuda. A la isla a diario acuden personalidades del régimen para realizar sus compras y después retornan a Venezuela.

The Venezuelan people need humanitarian aid. Therefore, the Netherlands and Curacao have decided to facilitate a humanitarian aid hub in Curacao, in close cooperation with Venezuelan interim-president Guaidó and the United States. https://t.co/q1qTT1DcfC pic.twitter.com/J5TvpMsDjn

— Stef Blok (@ministerBlok) February 13, 2019