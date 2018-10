¡Qué bárbaro! Usain Bolt se estrena como goleador con un doblete (Video)

El exatleta jamaicano Usain Bolt, múltiple campeón olímpico y mundial de 100, 200 y 4×100 metros, consiguió marcar este viernes por primera vez en su nueva etapa como futbolista con el Central Coast Mariners.

El deportista caribeño además lo ha hecho por partida doble en el partido amistoso en Australia ante el Macarthur South West United, al que su equipo venció por 0-4.

Bolt, que había estado a punto de marcar con un remate de cabeza que salió desviado, inauguró su cuenta en el segundo tiempo, cuando su equipo ya ganaba por 0-2.

Recibió un balón en profundidad, se marchó por potencia y velocidad y batió al meta rival por bajo para estrenarse. En el segundo aprovechó un fallo de entendimiento del portero y un defensa para anotar a puerta vacía.

Aquí el segundo gol del hombre más rápido del mundo, Usain Bolt no tiene límites

Anything is possible don’t think limits pic.twitter.com/bcLgxnBB8x

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) October 12, 2018