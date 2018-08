Banca privada no prestará servicio electrónico el 19 de agosto

Llevar el precio del litro de gasolina de 95 octanos a 0,90 bolívares soberanos; equivalente a 90.000 bolívares actuales; dentro de las evaluaciones del gobierno, según fuentes del sector petrolero.

Fuentes del sector petrolero prevén aumentos del combustible por etapas; y con la tasa de cambio Dicom hasta alcanzar la cotización internacional. El gobierno estudia llevar el precio del litro de gasolina; de 95 octanos a 0,90 bolívares soberanos; equivalente a 90.000 bolívares actuales.

Incremento de la gasolina en 1.499.900%

Informaron fuentes del sector petrolero que tuvieron acceso a comunicaciones oficiales que “Se trata de un fuerte incremento (1.499.900%) si se compara con el precio vigente de 6 bolívares el litro”, dijo una de las fuentes entrevistadas.

Con los nuevos aumentos la gasolina de 91 octanos y el diesel automotor quedarán en 0,70 y 0,50 bolívares soberanos por litro, equivalentes a 70.000 y 50.000 bolívares fuertes. Esto representa incrementos de 6.99.900% y 1.416.566% frente al precio actual de 1 bolívar y 0,58 bolívares el litro, respectivamente.

Igualmente, de acuerdo con información oficial que han recibido las bombas de gasolina, el alza de los combustibles sería trimestral en el lapso de un año y se fijará con la tasa de cambio vigente para cada incremento del Dicom.

Otra fuente indicó que el aumento de los combustibles elevará aún más la hiperinflación por el aumento del transporte público y de los fletes de gandolas y camiones que trasladan bienes de consumo como alimentos y medicinas, entre otros.

Dudas entre concesionarios de estaciones de servicio

Al ser consultados sobre la intención gubernamental de subir los precios de los combustibles, concesionarios de estaciones de servicio indicaron que además de esa materia hay muchas dudas sobre la implantación práctica de la reconversión monetaria, que entra en vigencia el lunes 20 de agosto.

“Si por un tiempo van a circular simultáneamente el bolívar fuerte y el soberano, y si persiste la escasez de efectivo, habrá problemas para el pago, pues actualmente los conductores lo realizan en efectivo sin bajarse del carro”, contó el encargado de un expendio.

Otro propietario de una estación de servicio precisó que será más engorroso pagar la factura por transferencia o punto electrónico, que tampoco está disponible en muchas estaciones de servicio.

Con miras a la reconversión, la asociación de expendedores de gasolina del Área Metropolita, Metrogas, envió a sus afiliados una circular en la que les recomienda estar atentos a las instrucciones del Ejecutivo y que mientras no salga en Gaceta Oficial la derogación de un cono monetario, se debe aceptar cualquier billete en los expendios.

Colas en censo automotor

Registro automotor. “Yo cobro un sueldo de 8 millones de bolívares, que es una miseria, y Maduro no nos quiere aumentar. ¿Qué puedo hacer si nos ponen un litro de gasolina a precio internacional?”, expresó una médico en la plaza Bolívar en el primer día de la segunda prórroga del censo automotor presencial.

“Estoy haciendo la cola porque mientras tenga mi carro con gasolina podré ir a salvar al último niño. Trabajo en el Hospital Miguel Pérez Carreño y nosotros seguimos yendo todos los días al hospital, y vemos cómo se mueren los pequeños porque no hay una aguja, no hay un suero”, dijo la médico.

El presidente Maduro oficializó el lunes lo que tanto han advertido los expertos: habrá un aumento de la gasolina y recibirá un subsidio directo, mediante el carnet de la patria, todo el que se registre en el censo. Algunas personas decidieran hacerlo porque cancelar el combustible a precio internacional impactaría sus ingresos.

“Aquella persona que no atienda el llamado al censo tendrá que pagar el combustible a precio internacional. He aprobado el subsidio directo a todos los dueños de vehículos privados y públicos. Para eso es el censo de transporte”, dijo Maduro.

No hay a quien preguntarle

“Con la miseria de salario que gano no podría pagar la gasolina a un precio internacional”, expresó un hombre que también esperaba por censarse. “Si no me alcanza para comer mucho menos me alcanzará para llenar el tanque de mi carrito”, agregó.

Era el último en la cola cuando faltaban pocos minutos para la 1:00 pm. En la plaza Bolívar había dos más: una para tramitar el carnet de la patria, requisito obligatorio para el censo; y otra para las personas que primero se anotaron por la página web www.patria.org.ve.

“A mí me parece que no hay organización, esto es un desastre. Yo ando preguntando aquí y allá para ver qué es lo que tengo que hacer. No hay a quién preguntarle qué es realmente lo que tienes que hacer”, afirmó una usuaria.

ACN/EN/diarios

No deje de leer: No hay claridad sobre esquema de redondeo del nuevo cono monetario