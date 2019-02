En aviones militares Estados Unidos mandará comida a Venezuela

Estados Unidos prepara el envío de un nuevo cargamento de ayuda humanitaria a la frontera de Venezuela con Colombia, en aeronaves militares.

La información se conoció mediante un correo electrónico filtrado del Departamento de Estado al Congreso.

El anuncio de la ayuda adicional se dio el mismo día que la administración del presidente Donald Trump anunció sanciones al presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y a otros funcionarios clave del área de inteligencia de Maduro, reseñó AP.

Las autoridades estadounidenses planean enviar a partir de mañana sábado 250 toneladas de comida, artículos de higiene y suplementos nutricionales a la ciudad de Cúcuta. Allí están almacenados otros suministros. Los mismos serán introducidos a Venezuela.

El correo electrónico enviado al Congreso el viernes sobre la nueva ayuda fue entregado a The Associated Press. Un asesor del Congreso estadounidense que filtró el correo dijo que no estaba autorizado a discutir públicamente el tema.

Estados Unidos ha decidido enviar ayuda a petición Juan Guaidó. El joven venezolano el gobierno de Trump y varios países más reconocieron como el “verdadero líder” de Venezuela. Todo ello después de que Maduro se juramentó para un segundo mandato en un acto calificado como ilegítimo.

Aviones militares escoltados

Guaidó, quien también es el presidente de la Asamblea Nacional, ha prometido entregar la ayuda a los venezolanos pese al rechazo de Maduro, quien en una entrevista el jueves con AP calificó la asistencia estadounidense de “migajas”. Los chavistas niegan que los venezolanos reciban la comida, pues perderán el control.

Aunque las fuerzas armadas estadounidenses han respaldado desde hace mucho las misiones de asistencia humanitaria encabezadas por autoridades civiles. Se trata de la primera vez que entregarían directamente la ayuda para Venezuela.

Los aviones que traen la comida para los venezolanos viajarán escoltados por cazabombaderos y otros aparatos de guerra. El año pasado Estados Unidos envió ayuda con un valor de más de 100 millones de dólares a Cúcuta. Con ello apoyaron a Colombia a enfrentar la presencia de unos tres millones de venezolanos que llegaron a su territorio tras huir la escasez de alimentos y una hiperinflación.

Lee también: Los Seals podrían llevarse a Maduro en una extracción quirúrgica