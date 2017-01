Avanzada Progresista: Acuerdo de abandono de cargo presidencial crea falsas expectativas

Avanzada Progresista (AP) decidió no apoyar ayer al bloque unitario de la Asamblea Nacional en la decisión del acuerdo de abandono del cargo del Presidente de la República Nicolás Maduro, por considerarlo inconsistentes y que crearía falsas expectativas y frustración en el pueblo venezolano cuando en 30 días no se lleven a cabo las elecciones presidenciales.

Así lo consideró Luis Romero secretario de AP, quien aseguró que el documento está limpiamente redactado sin embargo sus conclusiones son inconsistentes.

En entrevista a Globovisión, dijo no existen razones para justificar el abandono de cargo, pero si existen razones para declarar el abuso de poder y emprender un juicio contra Nicolás Maduro.

Reveló que AP quiso sostener una reunión con los representantes de la unidad en el mes de diciembre para realizar sus planteamientos en el bloque, no obstante no pudieron alzar su voz “para nadie es un secreto que la unidad está pasando por una crisis (…) La unidad no tiene una estrategia en común por eso no vamos a salir adelante y no se puede seguir improvisando para ir de fracaso en fracaso, los grandes partidos de la unidad tienen muchas diferencias”.

Aseveró que no van a brincar “la talanquera” es primera vez que nuestros diputados no se apegan a una propuesta unitaria. Nosotros seguimos consistentes y coherentes con la Mesa de la Unidad Democrática.

Explicó que Avanzada Progresista liderada por el gobernador del estado Lara Henry Falcón, están favor de la reinstitucionalización de la Asamblea Nacional y dar una salida democrática del Presidente de la República Nicolás Maduro.

Redacción: Leomara Cárdenas

ACN