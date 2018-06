Autoridades Ucistas deslegitimadas: Por Jesús Santander.- Visión y Opinión/Las autoridades de la Universidad de Carabobo (UC), han permanecido allí durante más de 7 años con los períodos vencidos, esto se debe a que en conchupancia con las otras autoridades ilegítimas de las denominadas Universidades Autónomas, decidieron darle un golpe a la Democracia, constituyéndose en una Plutocracia, desconociendo el liderazgo que pueda surgir de otras corrientes, como por ejemplo Los Maldonado, quienes han sido las principales víctimas del pacto plutocrático de Jessy Divo, Pablo Aure y José Ángel Ferreira.

Mientras esto sucede a lo interno de la política universitaria, el desgaste de una Dirigencia que se ha dedicado a manejar el erario público como si fuese una de las fincas o negocios privados de esas autoridades, ha influenciado de manera negativa los servicios que deberían prestar como Gerencia responsable y de excelencia que deberían ser, sin embargo el deterioro ha sido descomunal, no sólo en las instalaciones o infraestructura de nuestra casa de estudios (Soy egresado de la UC), sino el desdén y la complicidad para que no se dicten clases, ojo, si quieren me desmienten está denuncia, ante la mirada complaciente de las autoridades de la UC, profesores han salido del País, la mayoría sigue cobrando su sueldo, no hay dolientes, no incorporan suplentes y así manejan ellos la Universidad como si fuese su bufete o su tienda, no les importa nada los estudiantes y por eso les llegó el punto de quiebre.

Unas autoridades que llegaron producto del engaño y la traición, de la mano del honorable Ricardo Maldonado y su esposa María Luisa, hoy vilipendiado por la Señora Jessy Divo de Romero y Pablo Aure, quienes se vendieron en su momento como aliados y resultaron ser los peores traidores que haya podido conocer la familia Maldonado. Hay algo que Divo aure jamás podrán borrar de la memoria de la UC, de sus estudiantes y egresados, los Maldonado fueron mucho mejores administradores y académicos que ellos.

La rectora de la UC, sus vicerrectores y el Secretario viéndose envueltos en la ineficiencia y la avaricia, no les ha quedado otra que culpar al Gobierno Nacional de su incompetencia, aunque yo creo que esa jauría que hoy se hacen llamar autoridades, son eficientes en destinar los recursos para el funcionamiento de la UC, sus comedores, el transporte, el pago de los trabajadores, profesores y obreros en cosas distintas a estas, me pregunto: ¿Habrá auditoría del manejo de estos recursos?, pienso que los estudiantes no son ilusos y les reclamarán lo de ellos.

El Gobernador Rafael Lacava ha atendido a muchos estudiantes, los de la Universidad de Carabobo no han sido la excepción, de hecho hoy los Ucistas ven a Rafael como la salvación ante la desidia originada por Divo y demás autoridades vencidas, quienes se han opuesto a que el Gobierno Regional, resuelva lo que ellos por negligencia o intención no han podido resolver, me llama la atención que dichas autoridades con su periodo vencido no reconozcan las elecciones legítimas realizadas el pasado 20 de mayo, donde resultó reelecto el presidente Nicolás Maduro, mal podríamos entonces nosotros reconocer a unas autoridades cuyo periodo venció hace 7 años.

De todo un Poco:

.- El Petro se consolida en el mundo: La Criptomoneda Venezolana denominada Petro es considerada como la más segura y con respaldo en el mundo entero, a nivel internacional el Petro es transable en otras Criptomonedas como el Bitcoin y Etherion, la matriz de opinión que hacían ver al Petro como una moneda susceptible al Bloqueo norteamericano es falsa.

.- Fuerza Joven Productiva nace con el primer proyecto anti emigración: Héctor Gil y Rolando Carmona dieron a conocer el primer proyecto anti emigración del País, proyecto que nace en Valencia y une a cientos de jóvenes dentro y fuera de nuestras fronteras, consiste en llevar adelante proyectos productivos que tengan ingenio venezolano y abastecer el mercado nacional con posibilidad de exportación.

