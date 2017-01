Aure: “La UC comienza el año más difícil desde su reapertura”

Pablo Aure, secretario de la UC envió un mensaje a la comunidad universitaria en ocasión al próximo inicio de actividades académicas y administrativas pautado pare el lunes 16 de enero.

“A pocos días del reinicio de las actividades luego del periodo vacacional les digo con sinceridad, mientras tengamos un gobierno que castigue la educación, nuestras universidades seguirán hundiéndose en el abandono. Por eso no es momento de pensar en pequeño, es momento de que pensemos en la libertad de Venezuela, que cuando recuperemos la democracia en el país, tengan la seguridad que haremos grande nuestra Universidad de Carabobo”, afirmó.

En este sentido, Aure envío un mensaje de reencuentro. “La UC inicia el año más difícil desde su reapertura, por eso es tiempo de reencontrarnos a pesar de las diferencias y no es momento de hacer alarde de nuestras visiones distintas sobre la universidad, que muchas veces se traduce en sacar provecho político por las eventuales equivocaciones de las autoridades. Somos humanos y desde luego que nos equivocamos”.

“El 16 de enero llegaremos con los mismos problemas que despedimos el año 2016; aunque en honor a la verdad, no serán los mismos, porque serán muchísimo mayores. La inflación multiplicará cualquier requerimiento, nuestro personal tiene menor poder adquisitivo que el año pasado, nuestros estudiantes también estarán en peores condiciones. Falta de vigilancia, de reactivos, de equipos, de agua, fallas en el transporte. ¿Cómo reponer los equipos? ¿Cómo colocar alumbrado? ¿Cómo tapar los huecos? Y en fin, todo se pone cada día más difícil con un presupuesto disminuido y un nuevo ministro para la educación superior que no parece mejor que al anterior”, opinó.

Por último, Pablo Aure instó a buscar soluciones “sabemos que el modelo que rige nuestras casas de estudios está desgastado, no somos autosustentables, dependemos de las asignaciones del gobierno nacional, y eso hay que cambiarlo pronto. Mientras tanto, tengan la seguridad que sus autoridades seguiremos dando la cara, es en nosotros donde recaerá el cúmulo de reclamos. Por esa razón se impone un llamado a unificar esfuerzos en la búsqueda de soluciones. Ya vendrán tiempo de elecciones internas, como debe ser, por ahora lo más sensato es que desde nuestras casas de estudio emerja un verdadero movimiento libertario, que no solamente vele por el rescate de las reivindicaciones universitarias, sino que irradie hacia el país un espíritu libertario. Los ciudadanos esperan mucho de nuestras universidades no los defraudemos. ¡Viva la Universidad de Carabobo! ¡Viva Venezuela!”.

