Aumentar producción de petróleo “por la disfuncionalidad de Venezuela e Irán”; pide Trump al Rey Saudí. El presidente de EEUU, Donald Trump, publicó en su cuenta @realDonaldTrump; con más de 53 millones de seguidores; su conversación con el Rey de Arabia Saudita, Salmán bin Abdulaziz; dónde le pide a Arabia Saudita que aumente la producción en 2MMBD; por la disfuncionalidad de Venezuela e Irán.

Afirma Trump que le pidió al rey Salman, “ante la disfuncionalidad en la producción petrolera de Venezuela e Irán”; se hace necesario que Arabia Saudita aumente la producción de crudo; en unos 2 millones de barriles por día

Donald J. Trump – ✔@realDonaldTrump – Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that; because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela; I am asking that Saudi Arabia increase oil production; maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference…Prices to high! He has agreed!

El rey saudí estuvo de acuerdo con aumentar la producción

A principios de Junio Donald Trump había tuiteado; que era necesario que la Opep aumentara la producción; porque los precios del crudo están “demasiados altos”. En el tuit de hoy lo repite.

Esta semana, la llamada Opep + (los socios tradicionales de la Opep; y y otro grupo de diez países productores incluyendo Rusia); acordaron elevar la producción en 600 mil barriles de petróleo por día; El tuit de Trump indica que ese aumento le parece insuficiente para bajar los precios.

Debacle productiva de PDVSA

Los indicadores tempranos de empresas que hacen el seguimiento de buques petroleros; señalan que en junio las exportaciones de petróleo de Venezuela; apenas alcanzaron un millón de barriles de petróleo diarios; confirmando su debacle productiva, perdiendo exportaciones por más de 600 MBD de petróleo en el último año.

Por otro lado, la administración Trump ha impuesto sanciones económicas a Irán; incluyendo la prohibición a empresas estadounidenses de comercializar petróleo iraní; por el desarrollo de su programa nuclear que EEUU considera hostil.

ACN/Reuters/Leah Millis

