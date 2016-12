Aseguran que el 89% de los venezolanos quiere cambio de Gobierno

Un estudio realizado en el país por el Frente de Entendimiento Nacional mediante consultas, encuestas, foros, charlas y conversatorios demostró que el 89% de los venezolanos manifestó su rechazo al abuso de poder del gobierno-estado todo poderoso y autoritario de Nicolás Maduro de obstruir y anular el Referendo Revocatorio.

Nota de prensa

Así mismo expresó ingobernabilidad, irresponsabilidad e incapacidad para resolver los problemas del país manteniendo la esperanza de cambio y se reconstruya la institucionalidad del estado mediante una Asamblea Nacional Constituyente Originaria procediendo a ejecutar la transición hacia una nueva República donde se respete nuestra dignidad humana; la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Por esta razón el FEN apoyara este deseo popular e impulsara las bases elementales de la organización para su ejecución de una constituyente originaria basándonos en el Artículo 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que le da la potestad y poder al soberano pueblo como depositario del poder constituyente originario el derecho de la convocatoria a la misma, a su vez el FEN presentará un proyecto país para su análisis como alternativa de cambio político y económico-social que permita la gobernabilidad, la soberanía y el equilibrio de los poderes públicos impulsando con ello la paz, prosperidad, bienestar, crecimiento y desarrollo en Venezuela.

Así lo expresó su coordinador Jesús Antonio Cabezas Castro.

Alerto el FEN, según los Art.2,5,19,22,39,40,62,70,348 y 349 de nuestra carta magna le garantizan a la gente el ejercicio humano a su participación política, ni el presidente Nicolás Maduro mucho menos los poderes constituidos podrán impedir ni objetar la realización de una constituyente , por el contrario deben dar garantías de colaboración y respeto al proceso constituyentista. De existir algún tipo de resistencia a la ejecutoria del mismo por parte del gobierno-estado todo poderoso inepto, autoritario, populista, sectario e irresponsable que representa el socialismo de corte comunista del Siglo 21 y de sus agregados tribunales de justicia, fiscalía, defensoría del pueblo y CNE que los definen como un solo gobierno en la persecución de la oposición y criminalización a la protesta impulsaremos el Art. 350 CRBV , que nos permite desconocer este régimen; según Maduro esta armado y no lo sacaran ni con balas mucho menos con votos, pues su revolución cívico-militar esta armada hasta los dientes contradiciendo y desconociendo valores, principios y garantías democráticas, de libertad y justicia que profesamos en nuestra patria sin descartar promover la marcha sin retorno hasta la huelga general con el fin de lograr el respeto y derechos de luchar por los cambios profundos hasta salir de esta catástrofe que padecemos hoy.

Según Cabezas Castro, el entendimiento y el reconocimiento para resolver la grave crisis venezolana no existe ni existirá en una mesa de dialogo conformada por el régimen socialista comunista del siglo 21 de Nicolás Maduro, la MUD, los ex presidentes cooperantes y el Vaticano, se requiere la inclusión y participación de sectores representativos del país que den garantía de respeto y solución a todos los problemas nacionales, regionales y municipales no solo acuerdos de unidad en defensa de intereses político partidistas, (podemos citar como ejemplos el acuerdo electoral de elecciones para el 2017 de Gobernadores y Alcaldes y ¿Dónde queda? La crisis humanitaria, alto costo de la vida, desabastecimiento, desempleo, inseguridad, servicios públicos etc.); la diatriba sigue siendo Maduro y el PSUV por mantenerse en el poder y la MUD por defender su cuota de poder. Cada reunión en la mesa de dialogo concluye en un show de ofensas e insultos que se entremezclan entre unos y otros confunden a la nación sin dar soluciones ante los conflictos y crisis que padecemos generando desconfianza, falta de credibilidad, incertidumbre, angustia, miedo y terror en la gente.

El entendimiento y reconocimiento comienza por exigirle al presidente Nicolás Maduro que gobierne con seriedad y asuma sus responsabilidades, hasta los momentos ha sido ineficiente e incapaz. Respecto a la MUD debe revisarse, reconstruirse y ampliarse para ser relanzada, proponemos conformar una “Unidad Superior” que trascienda más allá de los partidos políticos, incluyente y representativa de todos los factores que adversamos y nos oponemos a este régimen Chavista-Madurista se requiere elaborar juntos un plan de gobierno para sustituirlos del poder y dar soluciones concretas que permita acabar con este gobierno plagado de incertidumbres y desaciertos que se burla, mienta y nos engaña a todos por igual.

El FEN pone a la orden el “Plan Entendimiento en Venezuela” contrario al “Plan de la Patria” como proyecto país proponiendo soluciones como democratizar el capital, democratizar el poder, plan social integral, ética y moral, globalización, PDVSA, FFAA y eficientes políticas públicas entre otras.

El proceso electoral acordado para el 2017 de gobernadores y alcaldes no es obstáculo ni impide trabajar mancomunadamente con la elección del referéndum revocatorio (si es que se da) y/o la Constituyente Originaria, específicamente en esta, no existe burocracia normativa mucho menos lapsos de tiempo para su ejecutoria todas estas actividades incentivan la movilización y participación ciudadana de los sectores políticos, económicos, sociales, culturales, fuerzas armadas, gremios, sindicatos, academias, religiosos, campesinos, estudiantes, fundaciones, ONG, entre otros representativos del país que no están de acuerdo con este gobierno que permitan conformar el “Voluntariado Nacional Promotor de la Constituyente Originaria” quien promoverá, activará, organizará y dirigirá el proceso en cada parroquia, municipio y estado ya que según el Art. 348 CRBV, su iniciativa requiere “Unidad Superior” para recoger el quince por ciento (15%) de electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil Electoral, este voluntariado promotor deberá ser constituido y conformados mediante asambleas y su número será determinado según la exigencia que requiera la organización de la representación ciudadana en cada región nacional.