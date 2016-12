Artículo de @SaulOrtegaPSUV: El culto a los errores

El pueblo venezolano ha sido victima de la mas terrible e infame campaña para quebrar su voluntad política de ser libre, independiente y soberana, son muchas las acciones para que subordine su soberanía y permita el saqueo de sus riquezas por los amos del mundo, el imperialismo y las fuerzas reaccionarias que buscan imponer su hegemonía en el mundo sometiendo a los pueblos, en nuestro país son lacayos y aliados a estos intereses la fuerza política opositora agrupadas en la coalición MUD, sus acciones se reducen a una colaboración cómplice con estos intereses, es así como desde el exterior se privilegia el escenario violento para hacerse del poder e imponer un gobierno títere profundamente antipopular y antidemocrático, el 2016 ha sido duro, difícil y complejo para las fuerzas revolucionarias y para todo el pueblo, nos han impuesto un esquema de guerra no convencional haciendo énfasis en someter por hambre a nuestra gente, obligándola a vivir un conjunto de situaciones difíciles, complejas combinando el bloqueo económico, la guerra financiera, la guerra diplomática, y una campaña sistemática contra las instituciones democráticas para desestabilizar el sistema político, así como acciones terroristas para implantar la violencia en el cuerpo social y destruir las organizaciones populares para poder facilitar la intervención extranjera y la campaña psicológica que parecen inocentes pero no lo son, detrás de la burla por ejemplo y cito sus expresiones “tenemos patria pero no hay papel higiénico”, se trata de asociar una necesidad insatisfecha creada por ellos, que de forma negativa se asocia con el concepto de patria, se busca banalizar, desmoralizar a nuestro pueblo, para que no luche y no defienda su patria en un escenario al momento de una intervención militar norteamericana así como ocurrió en el caso de Irak y Libia Estos escenarios planificados desde el extranjero con la colaboración de la vocería opositora venezolana ha sido derrotada este año, cabe destacar que lo afirmado por los voceros de estos grupos han reconocido que no pudieron lograr su objetivo de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro en los primeros seis meses, pero han ratificado que no asistirán al dialogo el próximo 13 de Enero, de nuevo dentro de la coalición opositora a triunfado el concepto de la violencia irracional, practicas que han sido dirigidas y exhibidas por el señor Capriles y López, la sociedad democrática debe construir consenso para enfrentar tanto las acciones disociadoras y las practicas terroristas de factores neofascistas por el peligro que representan para la Paz y el bienestar colectivo de todos los venezolanos, para estos sectores que han rechazado el dialogo y hacen culto a la violencia es muy difícil un viraje político, una rectificación a pesar de que puedan reconocer su derrota, no son capaces de una autocrítica, pues sus amos esperan resultados de lo que han financiado y es sobre un baño de sangre en nuestro suelo donde esperan resultados políticos, es de ahí que el primer trimestre del 2017 no tendremos de estos sectores otra cosa que un nuevo desafío antidemocrático que debemos vencer con mucha firmeza, con la constitución y la ley en la mano, para el pueblo y las fuerzas revolucionarias deben mantener los mas amplios espacios de dialogo, construir nuevos escenarios donde aparezcan nuevos actores en el campo opositor con legitimidad que superen las acciones de los grupos neofascistas, sin embargo, pese a estas expectativas nada halagadoras nosotros estamos obligados a construir la felicidad del pueblo venezolano, a construir espacios de participación política, económica y social que nos permita derrotar la desigualdad y abrir una esperanza para todos, ratificándoles nuestro compromiso que el año 2017 será un año próspero, de éxito para los compatriotas, Feliz Año!!!

Dip AN Saul Ortega

@saulortegapsuv