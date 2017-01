Artículo de @pabloaure:  ¿Fuerza Armada?

“La Asamblea Nacional fue electa para ponerle fin a esta tragedia, no para excusarse diciendo que la tragedia no se lo permite” @jcsosazpurua

Hace un año teníamos muchas esperanzas por lo que se anunciaba desde la Asamblea Nacional. Recordemos el 5 de enero del 2016 nos dijeron que en menos de seis meses se encontraría la vía para salir de Maduro. Lamentablemente fueron palabras huecas, aunque en el momento recibieron estruendosos aplausos.

Los promotores del Referéndum Revocatorio, que fue la vía escogida, le echaron la culpa al Tribunal Supremo de Justicia para que este no se realizara. Vaya esa excusa tan banal. Digo que es una banalidad porque frente a un régimen milico judicial eso era de esperar. El TSJ, es el colectivo judicial del régimen y está allí precisamente como el muro de contención ante cualquier intento de desalojarlo por vías formales o institucionales. A mí no me gustaba (ni me gusta el referéndum) porque esa propuesta fue absurda –salíamos del dictador pero no de la dictadura- si en realidad se pensaba recurrir a la vía electoral para acabar con la procacidad que representa para el país el socialismo del siglo XXI, la solución no era el RR sino la Asamblea Nacional Constituyente. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Ya pasó el año 2016 y estamos en el 2017, que aunque no mencionan la Constituyente como salida, tengan la seguridad de que luego de esta tragedia, indefectiblemente entraremos a un proceso Constituyente, si en realidad queremos recomponer el país, en lugar de estar pensando en darle el cambur a otros personeros.

Mensaje a la FAN

Este año que recién comienza el mensaje del diputado Borges, nuevo presidente de la Asamblea Nacional, fue directo para la Fuerza Armada. Palabras correctas, pues están en sintonía con el sentir popular. Más que a la cúpula de la institución castrense se dirigió a los oficiales y suboficiales de menor rango. Pero también le habló a los que tienen conciencia y hasta ahora no se han embarrialado en ese pichaque de la corrupción, donde se entretienen los que le hacen loas a Nicolás Maduro.

Es una verdadera desgracia el grado de descomposición que existe en ese organismo, otrora cuna de valientes y forjador de libertades. Hoy, las declaraciones de sus voceros muestran a la FAN como un apéndice del partido de gobierno. Así termina la última declaración pública el ministro de la Defensa: “independencia y patria socialista…viviremos y venceremos”. Vergüenza deben sentir tanto los jóvenes cadetes, como sus familiares y todos los militares de bien al leer el comunicado en cuestión. También se refiere el general Padrino López a la Suprema Ley de la República ¿Respetar y hacer cumplir la suprema ley de la República? Dígame general Padrino, en qué parte de la Constitución se establece que Venezuela es “una patria socialista” ¡No sea embustero! Usted no defiende la Constitución ni las leyes, usted se comporta como una ficha uniformada de la dictadura, que defiende sus intereses, que no tienen nada que ver con la patria. Lo que usted defiende es la desgracia que atormenta al venezolano. Su comportamiento trata de atornillar la dictadura. La verdadera misión de un militar es velar por la integridad nacional, el respeto a la institucionalidad, y no subordinarse a ninguna parcialidad política, desgraciadamente usted está demasiado lejos de lo que significa la gloria de un militar que está al servicio de la patria.

Salida electoral.-

La política tiene muchas aristas que no necesariamente deben pasar por una confrontación electoral. Los acontecimientos del país nos mueven hacia un escenario totalmente distinto al electoral.

Hablar de elecciones es suavizar el discurso y pensar ingenuamente que esta mega crisis se solventará en las urnas electorales. ¡Qué equivocados estamos! Espero que se interprete en su justa dimensión estas apreciaciones. Salidas electorales existen en las democracias. En una tiranía jamás podrá haber cambios mediante el sufragio. Tampoco la salida la encontraremos en una mesa de diálogo, cuyas reglas y puntos a tratar los fijen los malhechores.

No tengo ninguna duda. Ese diálogo vendrá, pero luego de la tempestad. No sé cuán lejos o cuán cerca estaremos de la protesta generalizada, pero ese día llegará. No habrá conductores de la protesta, la gente saldrá porque buscará alimentos y también saldrá el descontento que implica vivir sin poder satisfacer sus necesidades básicas. La burla de los gobernantes y no la inacción de la oposición será lo que provocará el estallido. Que por cierto los ciudadanos pasarán facturas a tirios y troyanos. A algunos voceros de la oposición por demagogos, por vender falsas promesas y al oficialismo por corruptos, criminales y farsantes.

Papel de la FAN frente a un estallido social.-

Aquí está el meollo de la situación. Muchos se preguntan hacia dónde apuntarán los cañones de la FAN. La pregunta que a mí me embarga ¿la FAN estará de verdad armada? ¿Manejarán los cañones o las armas estarán a disposición de los colectivos fichas del partido oficialista? He aquí el valor de los jóvenes oficiales de nuestra Fuerza Armada para hacer valer su juramento de ingreso a la institución castrense. Si son mayoría no pueden permitir que la Fuerza Armada Nacional esté en manos criminales y mucho menos que obedezcan directrices comunistas inspiradas en ejemplos de países que años atrás asesinaron a compañeros de armas intentando invadir tierras de Bolívar. Lean la historia y verán como Cuba ha dejado un legado de muertes en nuestro país.

Escrito por: @pabloaure