Artículo de opinión de @Bellaini: Sexo en la escalera

La noche estaba tan húmeda como yo, estaba perfecta para tener entre mis piernas su verga dura. Mis muslos temblaban solo de imaginar como me cogería. El plan era perfecto. La ropa no sería ningún problema, ya me había quitado mi diminuta tanga y la había guardado en mi cartera. Esa tarde, tendría sexo en la escalera.

La agenda ya estaba en marcha, era jueves y las chicas y yo estábamos reunidas para hablar sobre nuestras aventuras amorosas. Había bastante material, ya que teníamos semanas sin poder encontrarnos.

Esa noche nos deleitamos con una rica cerveza artesanal y escuchamos los éxitos de Nina Simone.

Después de actualizarnos, Verónica se levantó y exclamó: “¿Chicas han tenido sexo en la escalera? Porque yo si lo tuve y déjenme decirles, ¡que fue divino!”

Daniela, Carolina y yo sonreímos y brindamos, no sin antes animarla a contar su rico encuentro sexual. Verónica se sentó cómodamente y empezó a contarnos su aventura.

“Ustedes saben que siempre le pongo atención a mis hormonas y como me llevo muy bien con mis ganas, esa tarde decidí complacer mis tentaciones.

Juanpa y yo llevamos semanas saliendo, hace días me invitó a una despedida de soltero mixta y por supuesto lo acompañé. Su socio se casaba, y decidió hacer una reunión en una finca ubicada a las afueras de la ciudad.

¡Mi autfit era sexy y elegante! Me coloqué un vestido de seda con flores estampadas y escote bajo en la espalda. Los ojos de mi galán se clavaron en mi dorso, pudo constatar que en la parte de enfrente, mis tetas eran sostenidas solo por un amarre sutil en el cuello. Estaba de fácil acceso para un rapidito.

La velada pasó entre tragos y risas, tomábamos champagne rosado, así que a pocas horas, mi cuerpo empezó a sentir los estragos del alcohol.

Decidimos recorrer el lugar, ¡era hermoso!, tomados de la mano llegamos a uno de los rincones de la finca, era perfecto para divertirnos un rato…

Nos fuimos hacia una escalera en forma de caracol, era perfecto para estacionar nuestra lujuria.

Me recostó contra la pared, empezamos a besarnos y la temperatura empezó a subir, mientras su lengua hacia malabares en mi boca, su mano empezó a acariciar mi espalda…ufff…me estaba excitando…

Baje mi mano y noté como su virilidad se estaba exponiendo…sobé su falo sobre la ropa…cada vez se ponía más grande…que ricooo…

Bajé la cremallera y saludé el sexo de mi hombre…ufff estaba mojado…como a mi me gusta…con mi palma bajé sus pliegues y empecé a masturbarlo…mmm…arriba y abajo, arriba y abajo…arriba y abajo…mmm…si…que rico…

Él decidió entrar en juego también, así que subió mi vestido y su mano se deslizó hasta mi venus, se sorprendió al ver que estaba sin ropa interior y me dijo: “¿tenías esto preparado picarona?” Lo miré y luego me acerqué a su oído y le susurré: “Me las quité hace unos minutos…quería divertirme contigo”

Seguimos besándonos apasionadamente y empezamos a masturbarnos…ahh…que rico era tener su guebo en mi mano…sobarlo…manosearlo…saber que en pocos minutos ese guebo estaría adentro de mi…mmmmm

Sus dos dedos entraban y salían de mi sexo…ah…ahh…que sabroso me masturbaba…su pulgar empezó a reconoceré mi clítoris…ah….si….mis convulsiones pélvicas se manifestaron…abrí más mis piernas…quería que siguiera tocándome…ah…

Estábamos tan calientes.. el frío del lugar se había disipado, el calor que emanaba de nuestros cuerpos inundaban el lugar….

Le quité la chaqueta a Juanpa y la puse en la grama…me arrodillé, saque su grande verga y me lo metí en la boca…mmm…empecé a mamárselo sin compasión…lamí de arriba a abajo su verga…mmm…que rico sabía…

Dejé que mi lengua recorriera su cabeza rojiza e inflamada…chupé sus bordes y luego me volví a meter todo su guebo y empecé a mamárselo…mm…m…lo miraba desde abajo con cara de puta gozona…

En la copa quedaba un poco de champagne, así que decidí tomar un sorbo y escupirlo en su pene…mmmmm lamí la conjugación de sus fluidos con el licor chorreante…licor que llegó hasta sus bolas… así que les chupé mientras mis manos manoseaban su rico guebo parado para mi…

Me volví a meter su rico y grande pene, lo seguía chupando y disfrutando..mmmm…mi amante tenia sus dos manos apoyadas en la pared mientras me metía su verga hasta el fondo mmmmm…

Me levanté de mi osadía carnal y lo besé, el continuó la contienda y bajo a mi sur…mmmm…metió su rostro debajo de mi vestido y exploró con mi lengua mi sexo….mmm…ahh….si….

Subí una pierna al primer escalón de la escalera para que su boca succionara más mi clítoris…Le decía: “…ahh…si….chúpamela toda mi amor…ahhh…siii….es tuya…ahhhhh….”

Su lengua y sus dedos jugaron con mis labios enrojecidos e hinchados…ah…si…succionaba mis carnes blandas y me volvía loca…mis dedos se mezclaban entre sus cabellos negros…estaba disfrutando un sexo oral del carajo…ah….si…mmm….arrimaba mi sexo a su cara.. quería que me la chupara toda…mmm….

Él se levantó eufórico, así supe que su gran pene iba a estar adentro de mi…me puso dos escalones más arriba …abrí mis piernas, levantó mi cuerpo y entró con furia a mi cueva…ahhh…si….

Me metió su coraje hasta el fondo ahhh…mi culo chocaba con la pared de lo rico que me estaba dando…me abracé a su cuello y mis piernas rodearon su cintura mientras introducía toda su verga….ahh..ahh…

¡Que rica cogida Dios! Estaba teniendo sexo en al escalera y me gustaba…ahhh..si…mientras su pene salía y entraba dentro de mi el chupaba mis tetas…ah…eso me volvía loca…ahhh…empecé a brincar encima de el…ahh…si…si…sentía mi orgasmo si…si…dame..más…ahhh…ahhhh…….

Acabé divino…el seguía dándome más…su verga estaba poderosa y yo me la estaba tragando todita…ahh…dame…dame…apretó mas mis nalgas…mis tetas brincaban en su cara….podía ver su cara rabiosa…su orgasmo estaba cerca…si…si…duro…dame duro…

Me aferré más a su cuerpo…apreté mis labios internos…elevé mi pelvis y dejé que me penetrara más profundamente…ahhh..ahh…escucharlo gemir me excitaba mas…ah…ahh…uhhhh……uhhhhh……. Y así lo sentí venirse….

Después de nuestros orgasmos nos quedamos un rato abrazados…

Tomó un pañuelo y limpió las gotas de su orgasmo que rodaron sobre mis piernas… nos vestimos, acomodé su cabello, me puse un poco de pintura en los labios y regresamos a la fiesta.

Y fue así chicas como tuve sexo en la escalera”

Después de la sensual historia de Verónica, las chicas y yo nos paramos y brindamos por un orgasmo a gran escala.

Algo que tenemos las mujeres, es que cuando vamos tras algo, no importa las circunstancias, siempre encontraremos el momento y el lugar adecuado para ejecutarlo, y si se trata de sexo donde el premio es el preciado orgasmo, jamás existirán obstáculos.

Si buena…o tuve un orgasmo en noce sn mis tetas.. me chupsi que me retira chupadas, mis manos inquietas apretaban sus bolas y

Si quieres leer sobre un tema particular, manda tu historia en la sección de mi web “Cartas a Bellaini”. No te preocupes que lo que escribas allí no se hará público y la confidencialidad siempre estará presente. Puedes leer todos mis relatos y escuchar mis audio relatos en bellaini.com

En Twitter: @bellaini

En Facebook: SoyBellaini

En Instagram: @Bellaini

En HeyHey:[email protected]

En Snapchat: Bellaini

En Periscope: @Bellaini