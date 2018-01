Saúl Ortega.-

El pasado 6 y 7 de Enero se dio exitosamente el arranque de un importante debate político para la construcción de escenarios y variables para alimentar los cinco objetivos históricos del plan de la patria, esta jornada ordenada por el líder de la Revolución el Presidente Constitucional Nicolás Maduro, esto marcó el inicio de una estrategia para ir a un proceso de acumulación de fuerzas políticas y sociales, con el objetivo de atender el próximo evento electoral previsto para este año 2018 que no es otra que las elecciones presidenciales.

Se trata del rearme político e ideológico de nuestra vanguardia, así como el inicio de la estructuración de un poderoso movimiento que asuma la bandera de la independencia y la soberanía como bandera para la lucha frente a las manifestaciones entreguistas del campo opositor, ellos constituyen una especie de quinta columna del imperialismo norteamericano y de sus intereses al igual que el de las potencias Colonialistas de Europa, por esta razón constituye un buen comienzo este debate así como la oportunidad de impregnar tipo cascada a todo el cuerpo social de la República, no vamos en esta oportunidad a una contienda electoral más, vamos a dar una pelea en el escenario que nos permite mantener la paz y derrotar los escenarios de Guerra Civil y de intervención militar extranjera, promovido por los enemigos de la patria, la reciente derrota militar de una de sus células terroristas contribuye a despejar el camino armado por los Ángeles de la Violencia, y fortalece el camino del diálogo político que de paso impone vías pacificas electorales y constitucionales; sin embargo, el escenario violento no ha sido superado del todo, la presencia en Venezuela del Embajador Todd Robinson es la pieza clave para el proceso desestabilizador que tiene como centro la guerra económica, para promover un estallido social que sería acompañado por grupos armados de Voluntad Popular y Primero Justicia, siendo apoyados logísticamente por la oligarquía Colombiana lideralizada por esa alianza anti Venezolana de Uribe y Santos.

Esta guerra no convencional ya se expresa en el orden económico, político, diplomático, mediático, psicológico y militar, pero hay que decirlo hemos acumulado experiencia suficiente y el año 2017 permitió a nuestro pueblo acumular un gran aprendizaje con resultados sorprendentes, que se expresa en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, en el escenario que le toco ser electa, e igualmente la elección de Gobernadores y Gobernadoras y posteriormente el 10 de Diciembre, la elección de la Gobernación del Zulia y el éxito de haber conquistado más de 300 alcaldías de las 335 en disputa, dando una demostración de que nuestro pueblo si se le explica las dificultades y su naturaleza este responde motivado a su elevada conciencia y nivel político que a alcanzando en estos años de permanente enfrentamiento con sus enemigos de clase.

El desafío esta claro vamos a unas elecciones presidenciales donde no importa el rostro o nombre, el enemigo a vencer es el imperialismo norteamericano, es el capitalismo salvaje neoliberal y su sistema de precios criminales, es necesario triunfar para abrir camino a la esperanza, abrir camino al socialismo humanista, que empodere al pueblo y garantice nuestro derecho no solo al voto, sino a un buen vivir, cuando decimos un buen vivir, hablamos de un empleo estable, alimentación, salud, educación pensión, seguridad social y esto es solo posible con un gobierno amigo, con un gobierno de los trabajadores, de allí que la posibilidad de que sea electo un gobierno de los capitalistas solo nos empuja a más violencia, solo nos empuja a un mayor sufrimiento de nuestro pueblo por eso debemos defender las conquistas que hemos alcanzado en tiempos de revolución en tiempos de dificultades, y es para nosotros no solamente un aprendizaje sino un activo que exhibimos con orgullo el hecho de que nosotros hoy somos dueños de nuestro destino, de que ninguna potencia imperialista o colonialista nos dice lo que debemos hacer, de allí que frente a las dificultades una bonita oportunidad para crecernos con creatividad, con mucha hidalguía y con esa historia que cargamos sobre nuestros hombros de ser hijos de los libertadores de América, tenemos con qué, tenemos suficiente herramienta política organizativa y de recursos para ser exitosos en esta batalla que nos demanda el siglo veintiuno HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!

Constituyente Saúl Ortega – @saulortegapsuv

