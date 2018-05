Armando Amengual: “Tenemos absoluta confianza que población se expresará el 20 de mayo”

“Tenemos absoluta confianza que la población se va a expresar el 20 de mayo”.

Así lo afirmó el dirigente político Armando Amengual, quien integra el comando de campaña de Henri Falcón en Carabobo.

Armando Amengual visitó la sede de la Agencia Carabobeña de Noticias, en el centro comercial Montebianco, como parte de una gira que realiza a los medios de Carabobo.

Una de las razones que expone es la situación que vive cada ciudadano común, a causa de la crisis económica.

Entre los casos, citó la crisis de transporte público, lo cual ha hecho que mucha gente se traslade en los trasbarandas.

El dirigente político carabobeño planteó la situación de la salud. Mencionó el caso de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, centro asistencial que recorre permanentemente.

“Observamos cómo la gente no puede siquiera acceder a un antibiótico”, destacó.

“O cuando vemos que el salario mínimo alcanza para una lata de atún o un cartón de huevos; no dudamos que hay una población que quiere un cambio pacífico. Y que se puede expresar a través del voto”.

“Tenemos esa oportunidad el 20 de mayo de derrotar al gobierno de Nicolás Maduro y a este modelo económico”.

“En función de eso estamos llamando a que la gente participe; sea protagonista de una jornada que puede marcar un antes y un después de la dura realidad económica, social y política que tenemos los venezolanos”.

“Confiamos en que el 20 de mayo se va a imponer un resultado electoral favorable a la opción que tiene más chance de derrotar al gobierno de Maduro, representada por Henri Falcón”.

Planteó que quiere hacer un llamado a la Fuerza Armada Nacional a ser garante de que el proceso se desarrolle en términos pacíficos.

“Pero también que se exprese la voluntad popular y podamos salir de esta crisis, a través de la herramienta que nos da la Constitución”.

Pronosticó que después del 21 de mayo se estarán abriendo las puertas a la transición, como lo ha prometido Henri Falcón; con un Gobierno que dure cuatro años y no aspire a la reelección.

“Que despartidice la administraciòn pública convocando a los mejores. Que garantice la libertad a todos los presos políticos, que puedan abrir las puertas a un canal humanitario, y tomar una medida drástica, desde el punto de vista económico como es el tema de dolarizar la economía, lo que sería poner un paro en seco a la situación de hiperinflación que hay en Venezuela”.

Considera que con la abstención el único que gana es Nicolà Maduro.

“Además, este Gobierno le tiene pánico a la movilización electoral. Este Gobierno le tiene terror al voto, por eso impidió que nos expresáramos a través del referéndum revocatorio y lo que ha querido es alimentar la abstención para que la gente no se movilice”.

¿Cuestiona la postura definitiva de la MUD y del Frente Amplio de no participar en los comicios?

-Creo que quienes están llamando a la abstención tienen una actitud de reincidencia. Fueron los mismos que convocaron a la abstención en 2005. Venezuela todavía está sangrando esa herida de no haber participado en las parlamentarias de 2005.

Cuando creíamos que esa herida había sanado en 2015, resulta que hay quienes se empeñan en malbaratar ese éxito que obtuvimos a través del voto, y lo que es peor, no le han puesto la cara al país para decirle cuál es el plan alterno. La ruta de participar y de expresar el sentimiento del cambio a través del voto es una ruta clara, impecable y que garantiza un camino pacífico.

-¿Cómo visualiza los resultados del domingo. Crees que pudiera darse un resultado favorable hacia Falcón?

-Lo voy a poner más o menos de esta manera, cuando uno va a un juego de fútbol y en el equipo contrario hay un hijo del árbitro, uno cree que puede perder, pero si metes cinco goles a cero, es imposible que te rebaten la victoria. Yo estoy seguro que se va a expresar una mayoría importante que va a garantizar el cambio en Venezuela.

-¿Por qué no hubo acto de masas de Falcón en Carabobo?

-Hay una situación de mucha dificultad económica, de mucha crisis en Venezuela. Es una campaña austera, dijo en alusión a la campaña de Falcón. Que mejor cierre que consolidar el padrón electoral y garantizar a los carabobeños que vamos a defender su voluntad de cambio el día de las elecciones.

-¿Si llega a ocurrir un escenario adverso reconocerían el resultado?

-Para nosotros las posibilidades de no ganar no está planteada. Ahora, ese día se determinará si se transformará la lucha, como lo ha dicho Falcón. Nosotros somos parte activa de este proceso y la única manera que no ocurra lo que estamos esperando, pues ya veremos ese día, que no va a ser un día corto, cómo se van desarrollando los acontecimientos.

Marlene Piña Acosta/ ACN

