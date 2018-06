Apático y efectivo empate entre Dinamarca y Francia, negocio que le valió al primero el segundo boleto del grupo C; mientras que galos solo querían terminar primero de la llave C, en partido celebrado en el estadio Luzhniki de Moscú.

Primer cero a cero

Tuvieron que pasar 37 juegos para que se diera el primer cero a cero del Mundial de Rusia 2018 en; lo que se puede considerar hasta los momentos el juego más soso, apático y aburrido, pero que al final Dinamarca; se frotó las manos al conseguir meterse entre los mejores 16 de la cita.

Apático durmió hasta el VAR

Hacía falta un cálculo tan mezquino para que un Mundial ruso que había sido divertido viviera un duelo tan monótono; sin ocasiones, polémicas, VAR, espectáculo e historias que contar, una nada jaleada por gargantas durante 90 minutos y sonoramente pitada; cuando acabó el tiempo. Más apático imposible.

Con el paso de los minutos, además sabiendo que Perú vencía a Australia, peor se veía el partido entre galos; y daneses.

Didier Deschamps, el día que igualaba a Raymond Domenech como seleccionador con más partidos en el banquillo “bleu” llenó su; equipo de cambios pero no logró enjugar la mala imagen que había dado en los dos primeros encuentros.

Escandinavos tranquilos

Tampoco Dinamarca dio a para más. Los escandinavos guardaron bien su orden, pero delante todas sus naves se queman en; el altar de un Christian Eriksen que no tuvo la tarde inspirada.

El equipo de Age Hareide sumó otro partido sin perder, algo que viene encadenando desde el 11 de octubre de; 2016 pero poco más. Algún contragolpe que no inquietó a Steve Mandanda, que con más de 33 años se convirtió; en el debutante más veterano de Francia, un regalo que, de rebote, permitió al madridista Raphael Varane lucir en esa; misma competición el brazalete de capitán.

Impresiones

“No fue un partido vacío, nosotros salimos a ganar, pero no pudimos. Al final, ellos querían garantizarse el empate y no merecía la pena fatigarse presionando. Los dos estábamos clasificados, no había nada más que hacer”. Antoine Griezmann

“El partido no ha sido bueno y al final sabíamos que un punto era suficiente. A los dos nos valía el empate y entiendo los pitos del final”. Michael Krohn-Dehli

Ficha técnica

Dinamarca (0): Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, S. Larsen; M. Jorgensen, Delaney (Lerager, 92’); Braithwaite, Eriksen, Sisto (Fischer, 60’); y Cornelius (Dolberg, 75’). DT. Age Hareide

Francia (0): Mandanda; Sidibe, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez (Mendy, 50’); Kanté, Nzonzi; Dembelé (Mbappé, 79’), Griezmann (Fekir,69’), Lemar; y Giroud. DT. Didier Deschamps

Árbitro: Sandro Ricci (Brasil). Amonestado: Jorgensen (48’). Escenario: Estadio Luzhniki de Moscú. Asistencia: 78.011 espectadores.

ACN/MAS/EFE

No deje de leer: Perú dijo adiós con su primer triunfo en 40 años a expensas de Australia