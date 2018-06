Con angustia y sufrimiento Argentina está en octavos tras vencer a Nigeria

Angustia y sufrimiento, así se puede resumir la victoria de Argentina sobre Nigeria 2-1, aunque también se puede agregar agónico; cuando Marcos Rojo logró romper la red a falta de cuatro minutos del tiempo reglamentario en el estadio San Petersburgo.

Solo la victoria le daba prácticamente el boleto a los albiceleste, aunque también estaba pendiente del juego entre la clasificada; Croacia e Islandia, pero no valía nada si Lionel Messi y compañía no se imponían a las “Águilas Verdes” africanas.

Lionel Messi, de derecha (14’) y Víctor Moses de penal (51’) y Marcos Rojo (86’) fueron los autores de los; tantos en un dramático final que vieron los más de 30 mil fanáticos argentinos presentes, incluido a Diego Armando Maradona; quien fue protagonista en el palco, que incluyó hasta señas obscenas al contrario y salió en malas condiciones ayudado por; sus compañeros.

Sampaoli con varios cambios

El técnico Jorge Sampaoli incluyó en la portería de Franco Armani por Willy Caballero y se agarró a los ‘históricos’; introdujo a Éver Banega en el centro del campo para el 4-4-2 y a Marcos Rojo en la defensa junto; a Nicolás Otamendi. En la delantera, optó por Gonzalo Higuaín en lugar del ‘Kun’ Agüero.

Nigeria también tenía que apostar sus cartas. No en vano, las Súper Águilas estaban les bastaba un empate para pasar; a octavos con tres puntos por uno de Argentina, recordó en la previa su seleccionador, el alemán Gernot Röhr que; mantuvo su esquema con tres centrales, dos carrileros, Victor Moses y Bryan Idowu, dos puntas móviles, Ahmed Musa y Kelechi Iheanacho.

Banega para Messi y marcó de derecha

Messi, al que se había visto intentar un eslalon en los primeros diez minutos, detenido con contundencia por Obi Mikel; trazó en el 14 una línea solo visible para Banega, que desde la divisoria lanzó un centro diagonal perfecto para; el control con el muslo del delantero del Barcelona, que se dio un autopase antes de fusilar a la red; con su pierna menos hábil, la derecha, imposible de detener Francis Uzoho.

Gol 100 en Rusia

La diana de Messi fue el gol 100 en el Mundial ruso, el sexto para el rosarino, para empatar en ese renglón al “Matador” Mario Alberto Kempes. Más arriba están Diego Maradona y Guillermo Stabile con 8, lista que lidera Gabriel Omar Batistuta (10).

Volvió la angustia

Pero en la etapa complementaria regresó la angustia, cuando Javier Mascherano agarró y tumbó a Balogun y el árbitro turco; Cuneyt Cakir señaló hacia el punto penal, que Moses cobró con disparo raso hacia la izquierda y Armani se lanzó; hacia el otro lado, para volver la angustia a San Petersburgo y eso que Croacia se imponía a Islandia (1-0).

Aunque Messi y compañía se la tomaron con más calma, con el paso de los minutos la angustia y hasta; desesperación se sintieron en la tribuna, el palco de Maradona y la banca albiceleste, donde Sampaoli no dejaba de gritar.

Nigeria tuvo para liquidar y pitaron un penal

Enmudecía la mayoritaria hinchada argentina cuando veía correr a la contra a Musa, primero para dar un pase a Ndidi; que disparó alto, después para centrar a Ighalo que se hizo hueco ante el despeje errado de Rojo y disparó; solo pero fuera.

Despeje de Rojo que el árbitro Cakir revisó ante el monitor, avisado por el VAR porque tocó con la mano; tras cabecear pero no lo vio punible como penalti.

Gol y ahora contra Francia

Cuando todo parecía perdido y quedaban apenas tres minutos de tiempo reglamentario, un centro desde la derecha de Mercado encontró; al central Marcos Rojo, en sorprendente ocupación de delantero, que conectó el esférico con su bota derecha y lo alojó; en el fondo de la portería de Francis, en Rostov Croacia selló la victoria ante Islandia para ganar el grupo.

Francia-Argentina; Croacia-Dinamarca

Tras el cierre de grupo C y D, las llaves para octavos de final quedaron Francia, primero del C se; mide el sábado a Argentina (10:00 am) en Kazán, mientras que Croacia, líder del D se las verá el 1; de julio (2:00 pm) versus Dinamarca, en Nizhini Nóvgorod.

Impresiones

“Nosotros controlamos todo el primer tiempo, teníamos la pelota, intentábamos crear más allá del gol. Esperábamos tener un partido similar en el segundo tiempo. Nos cobraron el penal y el empate lo complicó todo. Te entra la ansiedad, el nerviosismo, el tiempo pasa más rápido. Te aceleras, dejas de pensar. Pero sabíamos que lo íbamos a hacer, aunque no pensábamos sufrir tanto. Estábamos confiados en que lo íbamos a hacer”. Lionel Messi

“Jugaron con el corazón, con mucha rebeldía en un momento muy difícil y esto seguramente fortalecerá las chances de cara al futuro”. Jorge Sammpaoli

“Nos faltaron unos pocos minutos para clasificarnos, pero estoy orgulloso de mis jugadores. Creo que en estos tres partidos hemos construido el carácter del equipo” Gernot Röhr

“Estamos muy decepcionados por no conseguir la clasificación, perdimos en el último momento y tengo muchas emociones, es una derrota muy dura pero tenemos que seguir mejorando, no tener errores, conseguir la experiencia y esperamos volver en el futuro como un equipo más fuerte”. Bryan Idowu

Ficha técnica

Nigeria (1): Uzoho; Moses, Balogun, Ekong, Omeruo (Iwobi, 89’), Idowu; Ndidi, Etebo, Obi Mikel; Iheanacho (Ighalo, 46’) y Musa. DT. Gernot Röhr.

Argentina (2): Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico (Agüero, 79’); Enzo Pérez (Pavón, 60’), Mascherano, Banega, Di María (Meza, 71’); Messi e Higuaín. DT. Jorge Sampaoli.

Goles: Lionel Messi (14’), Víctor Moses (51’ de penal) y Marcos Rojo (86’).

Árbitro: Cuneyt Cakir (Turquía). Amonestados: Balogun (31’), Mascherano (49’), Banega (65’), Obi Mikel (90’) y Messi (93’). Escenario: Estadio de San Petersburgo (Rusia). Asistencia: 64.468 espectadores.

