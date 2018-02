Alemania lidera el medallero de los JJOO de PyeongChang

Pese a no haber sumado ninguna medalla en la jornada del viernes 16 de febrero, Alemania sigue comandando el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018 con un total de 15 preseas, nueve de ellas de oro.

Noruega suma más metales (19), pero solo seis títulos, los mismos que tiene Holanda, que sigue sumando medallas en patinaje de velocidad.

La sorpresa de la jornada la dio el español Javier Fernández al ganar la presea de bronce en el patinaje artístico. Esta medalla representa la segunda de España en la cita olímpica y es la primera que consigue, en su historia, en esta disciplina.

Por otro lado, Estados Unidos ocupa el cuarto lugar en el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno, después de que este viernes se haya quedado sin una de las medallas que parecía segura, la de Michaela Shiffrin en Eslalon, donde sólo pudo acabar en el cuarto lugar.

.@javierfernandez makes history for #ESP by winning #Bronze in Men’s #FigureSkating at #PyeongChang2018. @COE_es

More here: https://t.co/Cm2VfoVQku pic.twitter.com/IloRNMs4tU

— Olympic Channel (@olympicchannel) 17 de febrero de 2018