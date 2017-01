El actor Carlos Cruz se ‘cayó a piñas’ en las redes sociales por culpa de una locutora valencia

De vacaciones andaba yo. Luego de irme a observar cómo estaría ese templete del Aruba Fashion Week , me instalé por varias semanas ¡y qué cosa pa’ sabrosa! Lo disfruté tanto que decidí tomarme unas merecidas vacaciones, por tal razón justifico mi ausencia por esta dirección IP. Pero tranquilos, no volverá a pasar…¡En este 2017, vengo más recargada que nunca!”.

Sin embargo, yo siempre de juiciosa, estuve pendiente de todo lo que pasaba… No me despegué de ese Iphone 7 Plus que me gasto, ni por un segundo. Y empiezo rapidito a contarles lo que vi o con lo que me encontré, como ustedes lo quieran leer.

A quien pillé botando toda su furia, al mejor estilo de ‘los guerreros del teclado”, fue al actor Carlos Cruz. Sí, el mismo que siempre le dan los papeles de malo en doquier telenovela venezolana. (Obvio, cuando hay chamba, claro está.) Y al parecer ha tomado en serio esos papeles de villano, que se le salió una de novelero en las redes sociales de una locutora valenciana, que si ustedes la ven, pasa por desapercibida. ¡No hablaré de más! Aunque quisiera…

¿Pero por qué fue el bodrio que botó el actor en las redes de esta muchachita? Según lo que alega el susodicho, es que el noviecito que tiene esta locutora,la Jessica Chaya, le escribió amenazándolo e insultándolo- supuestamente- a este actor que había venido unos cuantas semanas atrás a Valencia para asistir a la inauguración de un local nocturno que al parecer ya murió en vida.

Para contárselos clarito. “La mujer como que ese día conoció al Carlos Cruz, le peló los dientes y después se intercambiaron números de teléfono”, me soltó una de mis víboras venenosas. “Pero parece que el actor le andaba escribiendo y al novio se dio cuenta”, volvió a derrochar el veneno. ¡Ay mi madre!

Por ese fue el motivo de la descarga que se dio el ya mencionado actor por una red social. Tan furioso estaba que también escribió:” Y ud amigo @bernardoitriado hágase cargo de sus inseguridades, complejos y miedos. Sé que es fácil amenazar detrás de un telf celular, eso dice mucho de ud. Y por tu tranquilidad y seguridad @jechaya te elimininaré de mis contactos porque veo que estás al lado de un psicópata, celopata. Que tengan buen dia. PD: el mensaje del dedo fue una equivocaciòn de cta”, escribió además con una chorrera de errores ortográficos.

Entre otro orden de chismes, les cuento que la Mariam Habach ya está más que lista para viajar a Filipinas la próxima semana. Ya preparó sus trapos y la firma de Scutaro no entra en esa lista. Y es que tal parece quela Habach le puso cara de FO al Giovanni Scutaro, por lo cual la jovencita que es bien “mala sangre”,- como diría una comadre-, se vestirá de Alejandro Fajardo para la noche final del certamen más importante del mundo, cuya fecha está pautada para el 28 de enero. A pesar de repetir en reiteradas oportunidades, que vestiría una pieza del ya mencionado “diseñador”. ¡Amanecerá y veremos!

Y hasta aquí llegué yo,¡ Ruperta vive, la lucha sigue! Seguiremos desmechando….

