Actividad comercial en Aragua arrancó a media máquina este 2017

La actividad comercial en el centro de la capital aragüeña arrancó a media máquina este 2017, en donde se observó que la mayoría de los comercios permanecían con las santamarías abajo pese al inicio de las actividades escolares, el incremento de los ciudadanos en la calle y el tráfico en general.

Eduardo Rodríguez, vendedor de perros calientes ubicado en los alrededores de la plaza Bicentenaria manifestó que muchos comerciantes continúan de vacaciones o no se han incorporado a sus labores cotidianas, por lo cual no se encuentran trabajando al tope de su capacidad. “Hoy lunes ha estado todo apagado, aún hay comercios que no abren y la gente tampoco está viniendo mucho, esperemos que terminen de llegar de vacaciones en el transcurso de esta semana”.

Por su parte Cecilia Parra, trabajadora de una lunchería alegó que para ser un día de trabajo hábil, el movimiento sigue siendo lento. “En esta calle muchos negocios continúan cerrados lo que no es normal para un día lunes, por lo que por aquí sigue solo, muy poca gente viene”.

Trabajadores y comerciantes esperan que con el transcurso de la segunda semana de enero y la llegada del resto de los temporadistas, la actividad comercial se normalice, volviendo a su ritmo habitual.

Fuente: Alejandro Sáenz / El Periodiquito