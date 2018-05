Abstención fue de 82,96% en elecciones presidenciales del 20M

La abstención fue de 82,96%, Participación a la hora 17.04 % (Han votado hasta esta hora 3.535.938 electores)

La abstención comprobada fue de 82.96 % lo que quiere decir que sólo votaron 17.04 % (participación hasta la hora tope) en otras palabras, ni los chavistas votaron por el presidente Nicolás Maduro, quien quedó desnudo ante los ojos del mundo entero. Hasta la hora de cierre sólo sufragaron 3. 353. 938. Ahora bien, como se repartirán esa exigua cantidad de sufragantes, entre el presidente Maduro, Henri Falcón y Javier Bertucci

Capriles: “Ninguna posición logró convencer a la mayoría de los venezolanos”

El dirigente opositor Henrique Capriles, expresó este domingo a través de su cuenta de Twitter que “ninguna posición logró convencer a la inmensa mayoría de los venezolanos”, en el marco de las elecciones presidenciales.

Además, resaltó lo que a su juicio representa una “ausencia de verdadera unidad”. Invitó a “remar juntos” porque la situación del país “afecta a millones de personas” que no encuentran una solución ante problemas prioritarios como el hambre.

“Ojalá podamos todos reencontrarnos y salvar a Venezuela. Hoy día, se trata ya de la salvación de Venezuela, no de un líder o partido o un poderoso que su único interés es el poder para beneficio propio; es salvar a nuestra patria. Esa patria que hoy y todos los días llora”, manifestó Capriles.

En el marco de este proceso electoral, instó a la colectividad a respetar la libertad de quienes quieran sufragar y de los que decidan no votar, a respetar las opiniones contrarias. “¿Acaso que alguien quiera votar hoy o abstenerse merece todo tipo de calificativos?”, tuiteó el dirigente de la tolda aurinegra.

Sentenció que “si no escuchamos, si no aprendemos a respetarnos y a tolerarnos jamás identificaremos al verdadero adversario y no acabará esta pesadilla”.

Henri Falcón: Hemos recibido no menos de 350 denuncias de los puntos rojos

El candidato presidencial Henri Falcón, votó en horas del mediodía de este domingo 20 de mayo en el centro electoral Los Horcones, en el estado Lara.

“Hemos venido asumir este compromiso con el país, frente a la situación de tragedia que vive Venezuela”, dijo Falcón tras ejercer su derecho al voto, al mismo tiempo que sentenció que “no es hora de quedarnos de brazos cruzados”.

Falcón se pronunció sobre los llamados “puntos rojos”, los cuales calificó de “virus”, y denunció que los mismos fueron ubicados como mecanismos de presión para los electores. “En este mismo centro electoral hay un punto rojo ubicado a menos de 15-20 metros”.

“Hemos recibido no menos de 350 denuncias de puntos rojos. Dentro de los mismos centros electorales se está escaneando carnet de la patria, es descarado el uso que se ha hecho del voto asistido”, denunció.

Recalcó que en “cada sitio hay un punto rojo. (…) escanean el carnet para recibir una dádiva”.

Con respecto al “voto asistido”, Falcón señaló que no está cumpliendo la ley, pues la misma establece que solo se puede hacer uso de este elemento para personas con discapacidad y de edad avanzada, lo cual “no es lo que se está viendo”.

Denunció también que los testigos de mesa de su partido están siendo “desalojados” de los centros. “En el Zulia echaron a nuestros testigos”, dijo.

El llamado de Emilio Rondón a FANB para cumplir protocolos electorales

El rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, hizo un llamado al Plan República a extremar su labor en el cumplimiento de los protocolos electorales y mencionó algunas denuncias recibidas por parte de los comandos de campaña que participan en los comicios.

El rector recordó que la utilización del recurso del voto asistido es solo permitida para votantes con alguna discapacidad y que la normativa electoral prohíbe cualquier acompañamiento.

Confirmó que recibieron denuncias de los candidatos Henri Falcón y Javier Bertucci sobre la presencia de puntos rojos dentro del perímetro de seguridad de los centros de votación.

En tal sentido, recordó que la utilización del recurso del voto asistido es solo permitida para votantes con alguna discapacidad y que la normativa electoral prohíbe que la misma persona acompañe a más de un elector al momento de sufragar.

Agregó que en Zulia, Aragua y Guárico hubo votos sobre el voto asistido. “Son delitos electorales, quien acompaña a más de un elector es un delincuente electoral. Cumplamos con la normativa electoral, no puede una persona acompañar a más de un elector”.

En otro orden de ideas, exaltó la importancia del voto como herramienta ciudadana para ejercer la soberanía y llamó a los electores a ejercer su derecho al sufragio en las elecciones de este domingo, en las que Venezuela elige Presidente de la República y Consejos Legislativos.

“El voto es un ejercicio de libertad que no debe ser limitado”, enfatizó el rector.

