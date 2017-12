Aseguran que gremio docente se paraliza en enero

La noche de este viernes desde la cuenta en Twitter @GremioDocente se posicionó en Twitter la etiqueta #ParoNacionalDocenteEnEnero donde se asegura que presuntamente este sector irá a huelga este mes de enero de 2018 que falta poco para que inicie.

En los tweet publicados en la red social se expresan las distintas problemáticas por las que atraviesa el sector en relación a la situación país. Además expresan al ministro Elías Jaua que la crisis en Venezuela impide ejercer la labor docente debido a la inflación y alto costo de la vida.

“No soy guarimbero No soy oligarca No soy apátrida No soy político No soy enchufado No soy golpista No soy vago Sólo soy un MAESTRO que ama su país, ama su profesión pero que TENGO HAMBRE, mi sueldo me dura un par de horas y no merezco vivir así. #ParoNacionalDocenteEnEnero” es parte de los argumentos que se expresan en la red social.

A continuación lea algunos de los tuits publicados:

#ParoNacionalDocenteEnEnero

LA QUINCENA NO LLEGA A 200 MIL !!!! ENTRE 15 DÍAS A 13 BOLIVARES DIARIOS !!!! QUIEN VIVE ASÍ !!! pic.twitter.com/VUZlGpFloB — Gremio Docente (@GremioDocente) December 29, 2017

Un Mototaxi me lleva por 5 mil Bs a la escuela, 3 mil a mi hijo a su escuela, darle 10 mil para que coma, tengo q llevar 10 para comer …no me dan las cuentas #ParoNacionalDocenteEnEnero — Gremio Docente (@GremioDocente) December 30, 2017

Señor Ministro @JauaMiranda esto lo hacemos para que ustedes tengan claro lo que estamos pasando…no nos queremos ir de Venezuela…muchos colegas se vieron en la necesidad de irse porque se estaban muriendo de hambre…#ParoNacionalDocenteEnEnero — Gremio Docente (@GremioDocente) December 30, 2017

ACN