Voleibol de playa criollo a mantener opción a los Panamericanos Lima 2019

El español Fernando Alonso, doble campeón mundial de Fórmula Uno se mostró muy satisfecho del arranque de temporada que ha tenido su McLaren Renault, uno de los pocos equipos grandes que no ha sufrido fallos técnicos u operativos graves y ahora se apresta a ir por mejores posiciones en el Gran Premio de Shanghai que se realizará este fin de semana.

“Si miramos a los hechos, no a las sensaciones o a los deseos o sueños, es un muy buen comienzo”, apuntó el piloto de 36 años en un encuentro con la prensa en suelo asiático, reseñó EFE.

Por ahora, añadió, el comienzo de la temporada “ha sido bastante positivo” aunque “sé que las expectativas siempre es complicado cumplirlas”.

Mientras que otros equipos han tenido numerosos problemas en las dos primeras pruebas del campeonato (Australia y Baréin), destacó Alonso, McLaren no los ha tenido.

“No hemos tenido ningún fallo mecánico, ni ningún fallo operativo, creo que somos el único equipo por ahora. Con los problemas de ‘pit-stop’ de Ferrari y de Haas, las retiradas de Red Bull… creo que ahora sólo hay un solo equipo sin problemas en dos fines de semana y ése es McLaren porque incluso Mercedes cambió la caja de cambios”, explicó.

Tras haber concluido en Australia en quinto lugar, el doble campeón del mundo asturiano de Fórmula Uno acabó séptimo en Baréin y en Shanghái espera certificar que deja atrás los tiempos oscuros y los problemas de los últimos años.

“McLaren es hoy el lugar en el que estar durante los próximos meses”, insistió.

Alonso lleva casi cinco años esperando a ampliar a 33 su número de victorias y ahora es cuarto en el mundial con 16 puntos, a solo uno de los que logró durante toda la pasada temporada (17). El asturiano ganó en China en 2005 y en 2013, cuando logró la penúltima de sus victorias.

“Todo está funcionando según lo esperado hasta ahora, todo ha sido positivo, todo ha sido para mejorar el coche y ha ido en la dirección correcta por lo que estoy feliz y nos da confianza de que las cosas que estamos desarrollando ahora en la fábrica seguirán la misma dirección”, añadió.

La principal carencia de su monoplaza, insistió, es la velocidad punta, que hace que no esté realizando unos buenos clasificatorios.

“El rendimiento a una vuelta no está completamente optimizado pero sabemos que necesitamos mejorar en muchas áreas, especialmente en la calificación porque ha habido pobres resultados hasta el momento, espero que este fin de semana veamos algunas mejoras”, dijo.

Aunque necesitan “encontrar más velocidad”, insistió, “aún cuando no tenemos la velocidad, ni la buena actuación en la calificación, todavía estamos logrando puntos, por lo que eso nos da confianza para el futuro”.

ACN/EFE

