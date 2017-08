ARIES **

Palabra clave: costumbres

Número de suerte: 231

Estás en una lucha, no decaigas. Deja fluir las cosas. Cambios en casa. Saca lo que no necesitas. Busca tu evolución. Te sientes cansado. Quien está a tu lado quiere hacer creer que no sabes nada. Mujer cercana te busca. Trabajo: inversión en carro. Negocio que se ve turbio. Planifica tu futuro. Reposo. Salud: dolores musculares. Amor: crédito aprobado. Pronto te pones al día con facturas por cancelar. Parejas: lapso de actividades y fiestas. Nuevas ideas para explotar tu creatividad. Solteros: deseos de independizarte y activar tus finanzas. Olvida el pasado. Mujer: el trabajo en equipo te favorece, y consigues apoyo. Hombre: emociones y celebraciones. Deja el conflicto en tu entorno. Consejo: controla tus sentimientos.

TAURO **

Palabra clave: equilibrio

Número de suerte: 010

Tendrás un día especial. Ten confianza en ti mismo; que no te importe nada y sigues adelante. Vences dificultades. Estarás muy ansioso. Los amores te ayudan en lo que deseas. Nuevos romances. Trabajo: cambios radicales. Lo nuevo llega. Salud: toma vitaminas. Amor: cuidado con mentiras. Debes concentrarte en tus metas. Terminas una relación. Parejas: vas a otras tierras para reunirte con la familia. Resuelves un problema. Persona de ley te ayuda. Solteros: atención en la calle. Muchas estrellas a tu lado. Sales de un lugar encerrado. Mujer: un conocido te da una oración especial. Hazte una limpieza con una vela blanca. Hombre: tristeza por enfermedad de conocido. Firma. Consejo: calma a los demás, no tienen la culpa de tu mal humor.

GÉMINIS **

Palabra clave: amor

Número de suerte: 113

Éxito, abundancia. Debes aceptar lo positivo. Tendrás fuerza para solucionar los problemas. Sentirás que cambias muy rápido de carácter. Bienestar en tu familia. Debes compartir más en tu entorno. Trabajo: reuniones importantes. Evitarás que entreguen una amonestación por un compañero. Salud: malestar en la garganta. Amor: una mujer te hace una propuesta de negocio. La abundancia sigue en tu entorno. Parejas: mejora la comunicación con tu pareja. No discutas por cosas que son tu responsabilidad. Solteros: sal de la monotonía. Ganancias familiares. Compras inesperadas. Mujer: muchas tentaciones. Cuidado con las consecuencias. Hombre: hija espera algo que ofreciste. Comentarios te molestan. Consejo: no grites.

CÁNCER **

Palabra clave: evitar

Número de suerte: 016

Recibes energía y fuerza de alguien que está fuera de tu casa. Solicitas un crédito y es aprobado. Nueva relación con persona que te gusta mucho. Asistes a un sitio con muchos conocidos. Cuidado con lo que aceptas de otros. Trabajo: debes conocer los límites de tu oficina. No te dejes manipular. Salud: mejorando. Amor: éxitos y logros. Reconocen tu trabajo en la comunidad. Parejas: no pierdas la cordura en una situación con la familia de tu pareja. Reconoces el trabajo de tu pareja. Solteros: el amor es para ti un complemento muy necesario, no una necesidad. Mujer: este mes celebras convenios que duran mucho. Cuidado con gastos extra. Hombre: quien tiene a Dios nada le falta. Celebraciones. Consejo: no permitas que te maltraten.

LEO **

Palabra clave: yo

Número de suerte: 053

Semana de cambios. Debes cumplir lo que ofreces. Sobrina o amiga te llama para que la ayudes en problema. Necesitas mucha atención de un amigo. Celebración. Invitación a comer. Amoríos pasajeros. Trabajo: buen momento para iniciar un negocio. Nuevas estrategias que te sirven en el futuro. Trabajo: viaje por negocio. Reuniones y conversación para decidir. Salud: alergia. Amor: estás pendiente de una situación sentimental que no has podido solucionar. Parejas: no compares a nadie. Cuidado con secretos, acuérdate que todo se sabe. Solteros: te dirán al oído que le gustas. Analiza las propuestas. Mujer: deja el mal humor y pon el amor ante de todo. Cambios inesperados de familiar. Hombre: es el momento para unirte a los demás. Libérate del egoísmo. Consejo: escucha antes de juzgar.

VIRGO ***

Palabra clave: razón

Número de suerte: 117

Debes tener más descanso. Cuidado con susto en una oficina. No aceptes presiones. Reunión y nuevas sociedades. Concretas firmas. Calma, no es el momento de ver el resultado de tu trabajo. Hecho curioso con una canción. Trabajo: ten fe en lo que haces. Proyectos y firmas. Llamadas y cambio en empleo. Salud: estrés. Amor: es el momento de unirte a otros grupos. Pendiente con tu crecimiento personal. Parejas: oportunidades. Solteros: tendrás las energías renovadas. Aléjate de los que no contribuyen en nada. Mujer: hermana que está fuera del país pendiente de ti. Solo unidos tendrán fuerza. Hombre: gastos imprevistos en el hogar. Cálmate y recuerda que lo material no es lo más importante. Consejo: deja el pasado.

LIBRA **

Palabra clave: dominar

Número de suerte: 208

Contratos. Te llega un rayo de luz. Armoniza tus emociones. Arreglo de cauchos. Discusión en lugar de cuidado. Acudes a sitio fronterizo. Alcanzas metas maravillosas. Atento con el desgaste de energía sin necesidad. Es vital que disfrutes cada momento. Trabajo: oportunidades. Todo lo que comiences estará activo mucho tiempo. Salud: buena. Amor: cambios favorables. Sueños se hacen realidad. Familiar mejora. Parejas: algo de ejercicio. Mujer te ayuda. Solteros: logras la estabilidad laboral de un personal. Hecho curioso con una película. Mujer: controla tus sentimientos. Tendrás que ver qué te conviene, perdonar u olvidar. Hombre: si aceptaste tantas cosas, debes asumir o dejar algunas porque no podrás cumplir todas. Consejo: no te sientas solo.

ESCORPIO **

Palabra clave: planes

Número de suerte: 333

Haces un curso de manualidades. Amiga te ayuda en negocio. No engañes a quien te apoya. Deja la arrogancia. Semana próspera. Se aclara una situación económica. Hecho curioso en un banco. Llegó el momento de los cambios. Trabajo: mucha exigencia. Nuevas ofertas. Salud: controla la tensión. Amor: no frenes a quien se quiera ir. Lo detenido se pone en movimiento. Parejas: la inmadurez en el amor no te deja tomar decisiones. Joven no sabe qué hacer. Solteros: sé perseverante. No te niegues a lo que viene. Mujer: éxito. Cambio de dirección. Vences, pero no por mucho tiempo. Viaje. Hombre: hecho curioso en evento musical. Buenas noticias. Cambios después de una llamada. Consejo: cuida lo que tienes.

SAGITARIO ***

Palabra clave: acercamiento

Número de suerte: 910

Te sentirás melancólico. Alguien te da un cambio. Ten fe en lo que haces. Evita repetir lo que escuchas. Noche especial con comida. Compra de alimentos. Hombre de poder te ayuda. Trabajo: Ya que te sientes mejor debes retomar los proyectos y aprovechar tu carisma. Salud: dolor en los brazos. Amor: grandes cambios con los hijos. Se activan los negocios. Aprendes repostería. Parejas: paseo mejora la relación. Invitación al cine. Deja el miedo. Solteros: te enfrentas a alguien de carácter fuerte y lo vences. Te entregan una carpeta. Mujer: firma de documentos. Semana de prosperidad y abundancia. Hecho curioso con un secreto. Hombre: toda renovación es para mejor. El poder de alguien cae. Deja que todo continúe. Consejo: vive intensamente.

CAPRICORNIO **

Palabra clave: paz

Número de suerte: 407

Es momento de que te hagas cargo de todo. Las responsabilidades familiares aumentan. Transformas el odio por amor. Protege a quienes te rodean. Cierras un ciclo e inicias otro. Trabajo: reúnes a los que están contigo y aclaras puntos. Asunto con archivo. Salud: pendiente de exámenes. Amor: las energías positivas te acompañan. Llega ayuda económica. Parejas: comienzas lo que estaba detenido desde el año pasado. Reunión familiar con alegría. Solteros: matrimonio o unión. Embarazo. No te sientas atrapado. Se hace efectivo un pago. Mujer: utiliza la intuición con jóvenes. Enfrentamientos y cambios. Hombre: recoges lo que sembraste. Hombre va a tu casa a ofrecerte algo. Consejo: todo en la vida es necesario.

ACUARIO **

Palabra clave: decepción

Número de suerte: 802

Te cancelan deuda. Inversión. Buscas a personas para que trabajen contigo y lo logras. Algo te alegra la existencia. Grandes cambios con los hijos. Se activan los negocios. Evita repetir lo que escuchas. Trabajo: ya te sientes mejor y debes retomar los proyectos. Salud: malestar en la garganta por gripe. Amor: no esperes tanto, toma la decisión. No renuncies a las oportunidades. Parejas: abundancia material, éxito en negocios que inicias. Paseos clave fortalecen la relación. Solteros: tristeza por alguien que no está a tu lado. Debes resolver, pero ya. Mujer: recibes dinero pendiente. Alegrías y celebraciones. No tomes decisiones sin pensar. Hombre: salida de un sitio con alegría para algo mejor; muy buena solución. Amigo de poder te da su apoyo incondicional. Consejo: acepta los cambios, son buenos.

PISCIS **

Palabra clave: vencer

Número de suerte: 216

Caminos abiertos al amor. Irás a actividad religiosa. Fiestas. Hijo habla contigo, escúchalo. Deja los caprichos. Sueño se hace realidad. Amiga te busca por problemas. Se abre una oportunidad de negocio. Trabajo: hecho curioso con teléfono. Vas en el camino correcto. Salud: revisa el dolor de hombro o codo. Amor: debes mantener el equilibrio. Haz lo que quieres en negocios; todo sale positivo. Parejas: cuidado con mentiras. Concéntrate en tus metas. Situación que termina. Solteros: los que están contigo te apoyan, no desconfíes. Mujer: embarazo. Alegría. Abundancia. Hombre de gobierno te busca. Hombre: deja la angustia, tu familia te apoya y en la unión está la fuerza. Consejo: cuidado con las ilusiones.