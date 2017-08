El General del Ejército, Carlos Peñaloza, confirmó la captura del Capitán Juan Caguaripano Scott y al primer teniente del Ejército Jefferson García Dos Ramos en el municipio Sucre.

Al respecto, Peñalosa detalló que las armas que lograron sustraer del Fuerte Paramacay de Naguanagua no han sido localizadas.

CAP CAGUARIPANO fue detenido, pero armas no. Si no renuncia indocumentado resistencia armada va a comenzar, si no se adelantan los marines pic.twitter.com/oco3m6dYBy

— Carlos Peñaloza (@GenPenaloza) August 12, 2017