Luego de haberse “instalado” la Asamblea Nacional Constituyente, el secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela, Omar Ávila, señaló que esta se ha convertido en un “tribunal de inquisición”, en lugar de convertirse en una solución para los problemas de venezolanos como lo planteó el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante el período de campaña.

“Lejos de convertirse en un foro para la reconciliación e instrumento para la búsqueda de soluciones concretas para los problemas de los venezolanos, la ANC se ha convertido en un tribunal de inquisición; los primeros logros de esta Constituyente “Chimba” han sido la destitución de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, la inhabilitación y persecución de alcaldes legítimamente electos; y se pinta como un escenario para el delineamiento de la doctrina castrocomunista, pareciéndose más a una asamblea de partido que a una supra constitucional ANC”. Dijo Ávila.

Asimismo rechazó que se exhiba como un logro, la idolatría con la reincorporación de los retratos llenos de un supuesto simbolismo que no le da de comer a los venezolanos, no resuelve la crisis económica, ni persigue a los delincuentes que azotan a los ciudadanos de bien.

“Mientras todo este circo presenta sus funciones, por un lado la Canasta Básica sigue creciendo a un ritmo demoledor, aumentó este mes Bs. 213.000, lo que representa el sueldo integral que percibe un trabajador en Venezuela, dando pié a esa nueva y única clase social que en Unidad Visión Venezuela hemos denominado como: Los Precarios, que es distinta a los enchufados del gobierno. Ya son casi 13 millones de personas a las que no les alcanza su sueldo formal para vivir, tal como lo refleja las cifras del INE. No estamos refiriéndonos a los pobres, que cada minuto aumentan y los vemos escarbando dentro de la basura para comer, estamos hablando de personas que tienen trabajo y salario, pero no acceden ni a la Canasta Alimentaria con sus ingresos”.

A juicio del también diputado a la Asamblea Nacional por la MUD, toda esta situación refleja un drama nacional. “Es inhumano no atenderlo con prontitud; por eso desde Unidad Visión Venezuela, estamos proponiendo la conformación de una Junta Nacional de Emergencia Económica, que tome medidas de inmediato para remediar la situación en la que nos encontramos los venezolanos”.

Finalmente Ávila adelantó que a través de charlas, foros y asambleas, la organización política que representa emprenderá una cruzada nacional, por todos los rincones del país –junto a especialistas y la estructura del partido- para avanzar en esas soluciones que necesitan los venezolanos en materia económica, de salud, de seguridad y alimentación.

Nota de Prensa