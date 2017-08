Este sábado 12 de agosto, Corpoelec ejecutará en el municipio Valencia del estado Carabobo, la colocación de poste y prolongación de línea A.T., por lo que será necesario interrumpir el servicio eléctrico entre las 9:00 a.m. y 12:00 m.

Durante ese tiempo permanecerán fuera del sistema los siguientes sectores: Artesanal y Bingo Rio; Big Low Center, naves G, H, I, J, K, L, N, Q; parque industrial Castillito, desde la Av. 66 hasta la 71, entre la calle 97 y 101; Termivalca, naves B y C y sus alrededores.

ACN con información de nota de prensa