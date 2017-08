“Escribo como pienso y como siento. Llevo a Venezuela en la sangre y en los huesos, me duelen sus dolores colectivos, y cuando se trata de hablar de ellos sería un farsante si jugara a la comedia de la imparcialidad”. Rómulo Betancourt

Todo tiene un comienzo en la vida, en política eso se traduce en acciones que producen reacciones, también en efectos derivados de causas que se hacen insostenibles en tanto y en cuanto desdicen del marco constitucional que deberían respetar. Es el caso de las sanciones de Donald Trump a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que a mediados de semana impuso sanciones económicas a ocho altos funcionarios venezolanos, incluyendo a recién juramentados constituyentistas: Francisco Ameliach, Hermann Escarrá, Erika Farías, Carmen Meléndez, Darío Vivas, Tania D’Amelio, Bladimir Lugo y, sorpresa, el hermanito mayor del difunto eterno, Adán Chávez, ellos se suman a los 29 suspendidos con anterioridad por violar derechos humanos. Esto viene de vieja data, el 13 de marzo de 2014 Senadores demócratas del imperio presentaron un Proyecto de Ley ante el presidente Barack Obama (https://www.youtube.com/watch?v=rn3E8AQdMjY) para imponer sanciones directas a altos funcionarios del gobierno de Maduro. Ya suman 39 altos funcionarios venezolanos que han sido incluidos en la Lista Clinton, en la que figuran aquellas personas, por no decir delincuentes, que son sancionados por ser narcotraficantes de alto vuelo, patrocinantes del terrorismo, proliferación nuclear y violadores de derechos humanos.

Muchos dicen no saber que pensar de estas sanciones, otros les restan importancia y los cínicos revolucionarios llevan la profesión por dentro sin salir de los sobresaltos que causa estar expuesto a perder privilegios y platica en divisas gringas, que a buena hora vienen a enterarse que son propiedad del Departamento del Tesoro y por eso se toma la atribución de sancionar a todo aquel que considere o se muestre como un hampón de 7 suelas, es el caso de los llamados sancionados por Trump, (https://www.youtube.com/watch?v=HnapTYvfgI8) algunos de ellos incluso hacen alarde de su condición de maleantes jactándose de ser constituyentes, entre estos el más dolido es el gordo Escarrá, tanto nadar el pobre para morir en la orilla, y es que ustedes mismos saben cómo son las andanzas de estos camaradas, siempre dados a esos menesteres de enriquecerse ilícitamente y no contentos con eso se ponen a romper el hilo constitucional como quien deshoja una Margarita tratando de anticiparse a las consecuencias, las que a pesar del cinismo y la insidia siempre esperan que sean favorables para ellos, pero resulta y acontece que por estos días hay muchos esperándolos en la bajaita, esta vez fue el catire Trump que les echó a perder el sueño americano por querer dárselas de rolos e vivos, cuando en realidad son unos incompetentes hasta para salvarse de la ruina que significa verse privado de unos churupitos en dólares que difícilmente podrán disfrutar por más que digan tener poder constituyente originario y pueblo por demás.

Los voceros del gobierno hablaron de las sanciones visiblemente asustados, con evasivas y apreciaciones despectivas, en cada uno de sus rechazos a esas medidas parecieran más bien admitirlas como algo irremediable e irreversible, el nuevo canciller Jorge Arreaza (https://www.youtube.com/watch?v=Sw4OTJAjMS8) rechazó las sanciones impuestas por Trump a sus camaradas y dijo: “Queremos rechazar enfáticamente las pretendidas sanciones de la Oficina del Tesoro de EEUU contra ocho venezolanos y venezolanas que además, tienen el privilegio de haber sido elegidos por su pueblo como miembros de la Asamblea Nacional Constituyente”, pero ellos se lo buscaron, todos sabemos que la culpa no es de la estaca si el sapo salta y se ensarta como se ensartaron los constituyentes referidos por Arreaza, ellos estaban advertidos, y dijeron “pa bravo yo”, y ahora andan con los ojos claros y sin vista, como bachacos sin antena, clarito que se lo dijeron, que Trump los iba a prensar sino rectificaban de este fraude visto y rechazado por todo el globo terráqueo, como dijo acertadamente un forista: “…¿De qué se quejan estos comunistas adinerados? Los gringos le dijeron: si lanzan la constituyente los vamos a sancionar y Trump les dijo: yo no bromeo, ahora que vallan a llorar al Valle y que no peloteen y que vallan a pasar a Estados Unidos la tarjeta de débito a ver si pasa…”, y todo por un capricho de un grupito por querer perpetuarse en el poder a través de una ANC ilegal. Que no fue aprobada por el pueblo según nuestra Carta Magna. Estos rompieron las reglas para hacerla. Se nombraron ellos en una forma fraudulenta y peor aún no es el pueblo originario, no es el soberano, por el contrario se han burlado del pueblo. Ahora el gobierno norteamericano los sanciona y dicen que son unos malucos, a sonarse compadre que eso duele y así como se las aplica Trump, de frente y sin remilgos, duele mucho más. ¡Viva el fraude constituyente!

No dudo que el presidente Donald Trump siga aplicando sanciones, (https://goo.gl/sfDBrp) sobre todo a los testaferros y familiares de los sancionados, porque son los depositarios del dinero sustraído de nuestro país por la corrupción practicada por altos funcionarios y pocos constituyentes, porque en su gran mayoría son una partida de limpios que van con las agallas bien abiertas, mejor dicho, pensando que van a coronar sus ansias de ser ricos y famosos, cuando lo que pueden es conseguir es una privativa de libertad, es decir, que los metan presos porque están incursos en delito desde que se lanzaron como candidatos a tan desatinado tinglado político. Amanecerá y veremos a Trump endureciendo las medidas y los chavistas-maduristas compungidos tratando de restarle importancia a los golpes que les está propinando el imperio que tanto les gusta, de momento les sale volver a rebuscarse, pero esta vez para pagar una buena defensa que haga menos traumática la pena de la que difícilmente se salvarán.

Cualquiera información o sugerencia por mis direcciones electrónicas:

