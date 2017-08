Lo más importante en esta vida son las enseñanzas que nos van dejando las experiencias que vivimos, por eso en esta ocasión quiero agradecer a toda la familia Juventus por la forma en la que me acogieron, a todos mis compañeros los cuales agradezco el respeto y el cariño brindado, así mismo al staff técnico y cada trabajador en Vinovo. La vida es un largo camino de cambios, decisiones y aprendizajes que solo quienes tienen el coraje son capaces de transitarlo. Hoy inicia un nuevo camino para mí con un grande e histórico equipo como el Torino, el cual agradezco la confianza y el esfuerzo para que yo pudiera formar parte de estos nuevos colores. Un nuevo capítulo de mi carrera está por comenzar 💪🏼🐂 La cosa più importante in questa vita sono le lezioni che ci lasciano le esperienze che viviamo, quindi questa volta voglio ringraziare tutta la famiglia della Juventus per il modo in cui mi hanno accolto, tutti i miei compagni di squadra per il loro rispetto ed affetto, come anche lo staff tecnico e tutti i lavoratori a Vinovo. La vita è un lungo percorso di cambiamento e di apprendimento che solo coloro che hanno il coraggio sono in grado di attraversalo. Oggi inizia un nuovo percorso per me con una grande e storica squadra come la Torino, che ringrazio per la fiducia e lo sforzo in modo che potessi fare parte di questi nuovi colori. Un nuovo capitolo della mia carriera sta per cominciare!

