Carmina Zerpa, hija del magistrado designado por la Asamblea Nacional (AN) y posteriormente detenido Ángel Vladimir Zerpa, aseveró este viernes que los políticos se han olvidado de su padre, ya que no han recibido el apoyo que esperaban tras la medida judicial.

Con notable descontento por lo que sucede, Zerpa señaló que la AN no tomó las medidas necesarias para la protección de su padre tras el nombramiento. “Es un preso político por defender sus ideales y la libertad y la democracia”, aseguró al ser entrevistada en el programa de televisión Vladimir a la 1.

Destacó que familiares ni abogados han podido ver al magistrado desde que fue detenido. No lo permiten “por órdenes superiores (…) Me acuesto todos los días y no se si mi papá esta vivo o muerto (…) hemos sacado fuerzas de donde no tenemos para salir adelante”, prosiguió.

De acuerdo a lo dicho por Zerpa, su padre está en huelga de hambre y tiene problemas de salud, por lo que pidió una prueba de vida. También manifestó que ya han acudido a diferentes instancias nacionales y no han recibido respuesta alguna, por lo que la información que manejan sobre su padre es extraoficial.

Ángel Vladimir Zerpa fue detenido el pasado sábado 22 de julio por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en la urbanización Los Cortijos, en el este de Caracas, al día siguiente de haber sido juramentado como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

