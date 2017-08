El fiscal de la República, Tarek William Saab informó este viernes que se dará inicio a las investigaciones sobre la utilización de niños, niñas y adolescentes durante las manifestaciones en varios estados del país. De igual manera dio a conocer que de igual manera se averiguará por los daños ambientales provocados durante las mismas.

En rueda de prensa ofrecida este viernes 11 de agosto, William Saab acompañado por la vicefiscal Katherine Harrington, detalló que se dará inicio a una reestructuración del Ministerio Público, en donde destacó que se conformará un equipo para la modificación de la Ficalía.

Destacó que la acción comprende la asignación de nuevos fiscales en las distintas entidades del país, al tiempo que precisó que ya se dieron los primeros cargos en los estados Yaracuy, Anzoátegui, Carabobo y Miranda.

Durante su alocución, insistió que también se revisarán los casos de heridos y fallecidos por barricadas, para ofrecer justicia a sus familiares. Así como también las causas abiertas por delitos de crímenes de odio.

El recién designado Fiscal General de la República, por la Asamblea Nacional Constituyente, insistió que “administrar justicia no tiene que pasar por una alcabala de cobrar en dólares, esto se acabó” por lo que manifestó que “administrar justicia no tiene que pasar por una alcabala de cobrar en dólares”.

En este sentido denunció que a su llegada al cargo observó el burocratismo como un signo que identifica la institución por lo que informó que se dará inicio a la revisión de 250 cargos directivos y jefaturas de distintos niveles.

Aprovechó la oportunidad para anunciar que se revisaron 72 causas para que la jurisdicción militar decline de la ordinaria, al tiempo que destacó que la creación de la Gaceta Fiscal fue ilegal y por ello será anulada a fin de simplificar y optimizar las funciones del Ministerio Público en aras de la excelencia.

“La vocería del MP no puede ser un instrumento para dirimir odios que ponen en peligro la paz del Estado. Este Ministerio Público no va a estar al servicio de planes perversos, este es un ministerio para la paz no para la pugna entre los poderes públicos y no para estar amenazando”.