Unas ocho mil quinientas personas con condición de VIH en el estado Carabobo están en riesgo de perder sus vidas por falta de medicamentos antiretrovirales y reactivos para el monitoreo de la enfermedad, así lo denunció Eduardo Franco, presidente de la Fundación Manos Amigas por la Vida (Mavid).

Franco enfatizó que desde hace dos años se viene presentando el retardo en la entrega de los medicamentos antiretrovirales y reactivos para las pruebas de sangre. Los responsables de esta situación son los representantes de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud).

“En Carabobo tenemos dos años esperando los reactivos para carga viral y CD4, ahorita los hay pero no los van a enviar por la falta de un aire acondicionado y un protector de corriente en el laboratorio del CAI”, comentó el presidente de Mavid.

Indicó que en 2017 han fallecido unas 1500 personas con condición de VIH, entre ellos tres niños que los afecto no sólo la enfermedad sino también la desnutrición. Franco aprovechó para indicar que el Estado venezolano no está despachando la leche maternizada para alimentar a los recién nacidos con madres que viven con esta condición.

Franco informó que 16 países están dispuestos a brindar donativos de medicamentos antiretrovirales, sin embargo no pueden realizar la acción pues el Gobierno nacional, no las acepta porque alega que en Venezuela no hacen falta.

La realidad para Franco es que 75 mil personas en Venezuela necesitan tratamiento y piden que se abra el canal humanitario.

Reveló que hay personas con esta condición que deben recurrir al “mercado negro” para abastecerse de medicamentos, mientras que otros pagan en Colombia 300 dólares para adquirir un antiretroviral, “pero no tienen la seguridad que les llegue porque en la frontera muchas veces se los decomisan”.

Eduardo Franco, indicó que en el caso de la entidad carabobeña el retardo en la entrega de medicamentos y reactivos responde a la falta de mantenimiento y acondicionamiento de la sede del CAI ubicada en el municipio Naguanagua. “Falta el aire acondicionado y un protector de corriente por eso no despachan los medicamentos”.

Afirmó que este jueves fueron atendidos por representantes de Insalud quienes manifestaron que para la próxima semana estaría en funcionamiento el ente de salud. “esperemos que no sea otro engaño”.

Finalmente Franco aseveró que de no resolverse la problemática que envuelve en el CAI intensificaran las acciones de protestas. “Esperaremos hasta el martes, si no han reparado el aire acondicionado y no llegan los medicamentos y reactivos, tendremos que agudizar las acciones de calle”.

Redacción: Leomara Cárdenas.

ACN